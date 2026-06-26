Монеты потянули на статью

В Санкт-Петербурге арестовали третью фигурантку дела о хищении золотых монет на миллиарды рублей. Все подозреваемые работают в том же банке, откуда украли деньги и драгоценности, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Злоумышленницы опустошали сейфы не сразу, а постепенно, в течение нескольких месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Петербурге шансы найти фрагменты тела в Фонтанке или мешки с украденными миллиардами в парке никогда не равны нулю. В этот раз следователи наткнулись на второй вариант. Сотрудница крупного банка закопала деньги, полученные от сообщниц в качестве награды. Она якобы испугалась, что совершила преступление, и решила избавиться от «премии».

По версии следствия, Дарья Еркаева вместе с руководителем офиса Инной Андреевой и менеджером Ириной Порываевой постепенно выносили из сейфов монеты «Победоносец» разного номинала. В итоге сотрудницы похитили металлические деньги на 2 млрд руб. Схему придумали почти год назад, рассказал “Ъ FM” корреспондент “Ъ” в Петербурге Андрей Кучеров:

«Главной фигуранткой следствие называет руководителя офиса Инну Андрееву. Схема появилась, как стало известно “Ъ”, в августе 2025 года, ее проворачивали до настоящего времени. Недостачу заметили в начале двадцатых чисел июня. Под следствием сейчас как минимум три фигурантки».

Преступную схему заметили не сразу, и это говорит о проблемах с подведением итогов баланса в конце рабочего дня, поделился с “Ъ FM” на условиях анонимности топ-менеджер одного из крупнейших российских банков. По его словам, «украсть деньги из сейфа в офисе очень легко», но скрыть это «почти невозможно».

В любом случае наказание будет суровым, считает управляющий партнер юридической группы «Яковлев и Партнеры» Андрей Яковлев:

«У них должен быть целый букет статей. Это точно "присвоение" и "растрата" — статья 160 УК, часть 3, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Скорее всего, будет несколько составов — корыстных и должностных. Как бы им не вменили "преступное сообщество", "распределение ролей", "руководство". В зависимости от обстоятельств сроки могут быть значительными».

По версии следствия, монеты сдавали в другие банки, потеряв при этом 400 млн руб. на комиссиях и прочих издержках. Деньги сотрудницы потратили на BMW, коттеджи в Ленобласти и путешествия по Финляндии и Греции. Однако монеты «Победоносец» не самые ценные, поэтому долго жить на широкую ногу женщины не смогли бы, говорит аналитик группы компаний «МонетаИнвест» Роман Отливанчик:

«Банки работают через ЦБ, берут монеты "Госзнака". Чеканка "Георгия Победоносца" номиналом 50 руб. стоит порядка 90 тыс. руб. ЦБ не публикует котировки, но, используя старую формулу, к цене металла добавляется 6–7% — получаем около 84 тыс. руб. текущей цены. Торгуется она порядка 90–93 тыс. руб. Качеством взять невозможно — это не Лувр. В России это просто инвестиционные монеты. По нашей практике, такая глупость сотрудникам в голову не приходит — скорее всего, их вынудили личные обстоятельства».

Силовики на нынешних фигурантах не останавливаются и продолжают следственные действия. Теперь они тщательно проверяют возможные каналы сбыта драгоценных монет на черном рынке. Всех причастных обещают судить по закону, который все еще един для всех.

Леонид Пастернак