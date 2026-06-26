«Возможно, Франция вдруг станет второй»

Сегодня на чемпионате мира по футболу программу игрового дня завершали матчи группы D. В игре Парагвай—Австралия зафиксирована нулевая ничья, которая устроила обе команды. Австралийцы вышли в плей-офф со второго места, Парагвай — с третьего. В другой встрече, не имевшей турнирного значения, Турция обыграла США (3:2). Несмотря на победу, турки едут домой, а американцы идут дальше с первой строчки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darren Yamashita / Reuters Фото: Darren Yamashita / Reuters

В группе E на первый взгляд все было понятно, особенно в противостоянии Кот-д'Ивуара и Кюрасао. Букмекеры считали явными фаворитами африканцев, они без особых проблем выиграли 2:0 и вышли в плей-офф. В другом матче сошлись Германия и Эквадор. Тут тоже фаворит был очевиден, но мотивация у команд была разная. Немцы решили все досрочно, Эквадор мог пройти дальше только в случае победы. Казалось бы, нереально — но получилось. Даже пропустив в самом начале, аутсайдер смог отыграться. А во втором тайме на 78-й минуте вышел вперед. Последние секунды превратились для поклонников немецкой команды в мучение, и когда прозвучал финальный свисток, трибуны взревели.

В группе F обошлось без неожиданностей, и накал страстей был пониже. Нидерланды без проблем обыграли Тунис (3:1), а в матче Япония—Швеция интрига жила до конца. Хотя начали команды вяло и проснулись только во втором тайме. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 1:1, которая устраивала обе сборные. Японцы вышли в 1/16 финала со второго места и сыграют с бразильцами. Шведы с третьей позиции сойдутся либо с Францией, либо с Норвегией, а голландцев ждет Марокко. Эта пара, где сложно найти фаворита, должна подарить яркий футбол, уверен Владислав Радимов:

«Марокко показало себя сбалансированной командой, доказавшей это еще четыре года назад. На Кубке Африки они тоже выглядели достойно, и сейчас демонстрируют классный футбол. Голландцы показывают себя неплохо. Думаю, матч будет классным».

26 июня болельщиков ждет еще шесть матчей, среди которых выделяются два. В первую очередь внимание к группе I, где сойдутся лидеры — Франция и Норвегия, которые пока только побеждали и уже обеспечили выход в плей-офф. Будет ли сражение за первую строчку? Сторонники теории заговора подчеркивают: если французы займут первое место, то в 1/8 финала встретятся с Германией. Возможно, Франция вдруг станет второй, хотя тренер сборной России Николай Писарев в подобное не верит:

«Ни один тренер не войдет в раздевалку и не скажет это команде. Во-первых, футбольный бог не прощает таких вещей. Уверен, таких матчей не будет».

Посмотрим, так ли это. Именно эту игру покажет «Матч ТВ». Стартовый свисток — в 22:00 мск. Также в свободном доступе будет игра группы H Испания—Уругвай. Начало в 03:00 мск, но ради такого противостояния можно потерпеть, тем более перед выходными. Кстати, вторая встреча тоже заслуживает внимания: Кабо-Верде, наделавшая много шума, сойдется с Саудовской Аравией. Вопрос, сможет ли команда маленького островного государства выйти в плей-офф, пока открыт.

Ну и для самых стойких: 27 июня в 06:00 мск начнутся встречи группы J. Бельгия, набравшая всего два очка, будет спасаться в матче с Новой Зеландией. Это шоу мы увидим бесплатно. А тот, кто захочет посмотреть встречу Египет—Иран, должен будет заплатить.

Владимир Осипов