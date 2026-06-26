БАДам под Ozempic прописали выход в онлайн

Маркетплейсы заполонили капсулы и таблетки с упоминанием препарата Ozempic в названии. На основных российских платформах сотни витрин, где под известным брендом обещают «прилив энергии без уколов», «скоростное снижение веса» и «блокировку аппетита». Ни к популярному препарату для диабетиков, ни к БАДам эти средства отношения не имеют. А стоят в разы дешевле оригинала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Дверь в лето с пляжами или просто возможностью купить одежду актуального размера открыть обещают продавцы на Ozon и Wildberries за незначительные суммы. Турбопорошки, Ozem-патчи для похудения и фиточай с молекулами Ozempic. Вариантов игры с названием десятки. Формально — это пищевые добавки, эффект которых сомнителен, впрочем как и вред, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов:

«Судя по заявленным составам, это композиции растительных экстрактов и аминокислот. Ожидать вреда даже при бесконтрольном приеме не стоит, но и терапевтическим эффектом продукт по определению обладать не может».

Надпись на карточке: «Экстракт листьев орехоносного лотоса». С познавательной точки зрения полезно узнать что-то новое об азиатской флоре. А сопоставить можно с названием ушедшего в 2023 году с российского рынка препарата Novo Nordisk. Мы наблюдаем пример мимикрии брендов, подобно «Абибасу» из 90-х, говорит врач-эндокринолог и диетолог Наталья Лазуренко:

«Это делается, чтобы, с одной стороны, не нести наказание, а с другой — по звучанию напомнить человеку, ищущему волшебную таблетку, о предполагаемых свойствах. Хорошо, если производитель положит только безобидные травки».

Иногда такие добавки могут стоить до 10 тыс. руб. И не плацебо, и не лекарство — просто единицы товара среди миллионов других, говорит ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко:

«500 артикулов на одном маркетплейсе и столько же на другом — это относительно небольшое число по сравнению с десятками и сотнями тысяч БАДов или пищевых добавок, которые можно считать таковыми».

Масштабы продаж селлеров при оборотах владельца бренда из Дании — капля в море. Но теоретически за права можно побороться, объясняет старший юрист Lidings Анна Куминова:

«Товарные знаки Ozempic действуют на территории РФ, несмотря на прекращение поставок оригинала. Правообладатель вправе требовать компенсации. Как правило, маркетплейс блокирует карточки товара, но в остальном не отвечает за незаконное использование товарных знаков продавцами».

У продавцов капсул с названием Turbo Ozempic на Ozon есть ссылка на декларацию о соответствии. На Wildberries запрещенные препараты не реализуются, считает представитель компании Дмитрий Борщевский:

«Принимая оферту, продавцы подтверждают, что их товары соответствуют законодательству и правилам площадки. Продавцы должны прикладывать документы — только после этого БАДы появляются на маркетплейсе».

По данным РБК, продажи российских аналогов лекарств в 2025 году выросли втрое — почти до 12 млн упаковок. Если речь о фальсификате с последствиями для здоровья, виновный штрафом может не ограничиться, допускает юрист практики по борьбе с контрафактом фирмы Semenov & Pevzner Юлия Лазарева:

«Здесь и гражданско-правовая, и административная, и уголовная ответственность. Если говорить о правах на товарные знаки, наказанием может быть взыскание компенсации и уголовная ответственность. Селлерам может грозить до 12 лет лишения свободы, поскольку это связано с вредом для здоровья».

Площадки напоминают: у покупателя всегда есть возможность сверить номер в карточке товара с официальным реестром. Главное — не запутаться в реестрах и найти номер на витрине.

Станислав Крючков