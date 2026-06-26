Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Варшаве

Легкомоторный самолет разбился при посадке в варшавском аэропорту Бемово. Пилот и пассажир погибли. Также пострадал сотрудник аэропорта, находившийся на взлетно-посадочной полосе в момент крушения, передает местная радиостанция RMF FM.

Как утверждает радиостанция, это был частный самолет, следовавший из Вроцлава. Во время посадки его крыло задело металлический гараж — в нем стояла машина с водителем за рулем. Мужчина получил ранения, пилот и пассажир самолета погибли на месте.

Сам самолет полностью уничтожен. Сотрудники экстренных служб уже потушили его обломки.