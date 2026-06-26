В Оренбургской области во время раскопок раскрыли остатки строений в границах Оренбургской крепости

На набережной Урала на участке бывшего водозабора проводятся археологические раскопки. Археологи раскрыли остатки строений, которые находились в границах Оренбургской крепости: фундаменты Александровских казарм и некрополь собора во имя Преображения Господня. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, некрополь занимает площадь 1,4 тыс. кв. м. В переотложенном грунте обнаружены капитель колонны, орнаментированное каменное надгробие и другие находки, требующие исследования.

«И казармы, и некрополь функционировали в период существования Оренбургской крепости и обладают исключительной ценностью для изучения истории региона. Результаты раскопок позволят подтвердить архивные данные и существенно обогатить знания об истории фортификации, градостроительстве и повседневной жизни первых поколений жителей Оренбурга», — сообщают в правительстве.

Раскопки проводятся в рамках первого этапа работ по восстановлению Спасо-Преображенского собора, закладной камень которого освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Раскопки ведут специалисты Института археологии Российской академии наук.

Руфия Кутляева