В Оренбуржье парк сельхозтехники обновили на 7 млрд рублей с начала года

В Оренбургской области сельхозпроизводители приобрели технику и оборудование на льготных условиях на сумму более 7 млрд руб. с начала года. Закуплено 279 тракторов, 140 зерноуборочных комбайнов, 16 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок, а также 412 единиц прочей техники и оборудования. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самые большие площади засеяны в Адамовском районе — 188,6 тыс. га, Кваркенском — 162 тыс. га, Оренбургском — 133,4 тыс. га, Соль-Илецком муниципальном округе — 125,3 тыс. га и Новосергиевском районе — 122,6 тыс. га. Аграрии успели завершить посевные работы до дождей.

Руфия Кутляева