Удмуртии спишут более 5 млрд рублей задолженности по федеральным займам
Удмуртии спишут 5,6 млрд руб. в рамках программы списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение 25 июня подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.
Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ
Согласно распоряжению, долги спишут восьми регионам. В их числе Удмуртия, а также Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области. Общий объем списания составит более 48 млрд руб.
Сумма списания соответствует размеру вложений регионов в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, докапитализацию фондов развития промышленности, обновление общественного транспорта и др.
На 1 июня госдолг Удмуртии составлял 49,8 млрд руб. Основное тело долга (95%) занимают бюджетные кредиты из федерального бюджета — 47,3 млрд руб. по ставкам 0,1 и 3% годовых. Остальное — обязательства по ценным бумагам по ставке 10,5% годовых. Коммерческие кредиты в структуре госдолга отсутствуют, просроченной задолженности нет.