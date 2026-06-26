Удмуртии спишут более 5 млрд рублей задолженности по федеральным займам

Удмуртии спишут 5,6 млрд руб. в рамках программы списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение 25 июня подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Согласно распоряжению, долги спишут восьми регионам. В их числе Удмуртия, а также Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области. Общий объем списания составит более 48 млрд руб.

Сумма списания соответствует размеру вложений регионов в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, докапитализацию фондов развития промышленности, обновление общественного транспорта и др.

На 1 июня госдолг Удмуртии составлял 49,8 млрд руб. Основное тело долга (95%) занимают бюджетные кредиты из федерального бюджета — 47,3 млрд руб. по ставкам 0,1 и 3% годовых. Остальное — обязательства по ценным бумагам по ставке 10,5% годовых. Коммерческие кредиты в структуре госдолга отсутствуют, просроченной задолженности нет.