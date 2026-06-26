В уфимском воздухе выявили повышенное содержание этилбензола

Утром 24 июня в центре Уфы выявлено повышенная концентрация этилбензола. По данным Центра мониторинга гидрометеорологической службы Башгидрометцентра, содержание загрязняющего вещества в 3,4 раза превысило предельно допустимую концентрацию.

Отклонение от допустимых значений обнаружил пост наблюдения за загрязнением атмосферы на улице Гафури.

До этого повышенное загрязнение воздуха в Уфе фиксировалось 18 июня, когда содержание этилбензола в том же районе превысило норму в 2,2 раза.

Идэль Гумеров