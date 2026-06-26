«Башкиравтодор» требует в аренду 6 гектаров в Кигинском районе

АО «Башкиравтодор» (принадлежит правительству Башкирии) требует предоставить в аренду участок площадью 6,2 га в Кигинском районе. С таким иском к региональному министерству земельных и имущественных отношений дорожно-строительная компания обратилась в арбитражный суд Башкирии.

Участок находится северо-западнее Верхних Кигов, около трассы Верхние Киги — Месягутово. Земля с кадастровой стоимостью около 4,1 млн руб. предназначена для строительной промышленности. По данным из открытых источников, ранее на участке находился асфальтобетонный завод, принадлежавший Кигинскому участку Салаватского дорожного ремонтно-строительного управления (филиала «Башкиравтодора»).

Арбитражный суд Башкирии оставил заявление без движения до 15 июля, так как «Башкиравтодор» пока что не смог доказать невозможность уплатить государственную пошлину.

Идэль Гумеров