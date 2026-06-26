Житель Уфы получил условный срок за контрабанду лекарства из Индии

Октябрьский районный суд Уфы приговорил 33-летнего местного жителя к 3,5 года условного срока за незаконное перемещение через границу России и Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В октябре прошлого года подсудимый без рецепта заказал в Интернете препарат с сильнодействующим веществом из Индии. В день получения заказа в почтовом отделении уфимца задержали таможенники.

Вину подсудимый не признал. Помимо условного срока суд назначил ему три года испытательного срока и 150 тыс. руб. штрафа.

Идэль Гумеров