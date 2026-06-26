Челябинский хоккеист Валерий Ничушкин перешел в американский «Коламбус»

Нападающий из Челябинска Валерий Ничушкин продолжит карьеру в НХЛ в составе «Коламбус Блю Джекетс». 31-летний форвард сменил клубную прописку в результате обмена с «Колорадо Эвеланш», за который выступал на протяжении последних семи сезонов, сообщает пресс-центр американского клуба.

«Колорадо» обменял звезду на драфт-пики, которые позволяют команде вне очереди забирать самых талантливых молодых хоккеистов мира на ежегодных смотрах НХЛ в 2026–2028 годах. Клуб получил право выбора игроков во втором раунде 2026 года, третьем раунде 2027 года и пятом раунде 2028 года.

Валерий Ничушкин родился в Челябинске в 1995 году и является воспитанником местной хоккейной школы «Трактор». В составе челябинского клуба он стал серебряным призером чемпионата КХЛ сезона-2012/13, после чего уехал в Северную Америку. Ничушкин выступал за «Колорадо» с 2019 года. В 2022 году он стал обладателем Кубка Стэнли, являясь одним из ключевых игроков нападения в чемпионском составе «Эвеланш». В составе сборной России форвард выигрывал бронзовые медали чемпионата мира 2017 года.

Евгений Рыженьков