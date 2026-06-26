В Губахе опубликовали карту с адресами укрытий

Администрация Губахи подготовила карту с расположением укрытий, предназначенных для временного пребывания граждан в условиях беспилотной и ракетной опасности. Об этом в соцсетях сообщил глава муниципалитета Николай Лазейкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Николая Лазейкина Фото: соцсеть Николая Лазейкина

По данным главы, информация легла в основу интерактивной карты, размещенной на региональном портале «Управляем вместе». Он также отметил, что актуализация карты будет продолжена по мере проверки готовности помещений.

Как пояснил господин Лазейкин, с управляющими организациями и ТСЖ дополнительно проводится работа по размещению на информационных стендах объявлений о местонахождении ближайших укрытий.

Ранее карты с расположением укрытий были разработаны для Перми и Соликамска. Они также доступны на портале «Управляем вместе». Напомним, территория Губахи несколько раз подвергалась налетам беспилотников.