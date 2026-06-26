В Прикамье суд расторг контракт, заключенный с судимым подрядчиком

Прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд с иском к чернушинскому МБУ «Управление благоустройства и строительства» и индивидуальному предпринимателю Владимиру Женину. Как следует из материалов дела, муниципальное учреждение по итогам электронных торгов заключило в декабре 2025 года договор с господином Жениным на содержание автомобильных дорог в Чернушинском округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При этом федеральное законодательство исключает доступ к участию в конкурентных процедурах лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по составам преступлений, включенных в раздел VIII (гл. 21, 22, 23) УК РФ.

Владимир Женин, победивший на электронных торгах, привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, то есть за совершение преступления в сфере экономической деятельности. Судимость на момент заключение контракта не была погашена или снята.

Суд признал сделку недействительной. С индивидуального предпринимателя в пользу муниципального бюджетного учреждения взыскано более 1 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 43,5 тыс. руб.

В 2025 году Владимир Женин, будучи председателем колхоза, был осужден за неуплату налогов. Как установили следствие и суд, с 28 февраля по 31 июля 2024 года злоумышленник, являясь директором предприятия, которое имело задолженность по налогам более 3,5 млн руб., израсходовал средства в размере 4,9 млн руб.