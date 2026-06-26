Администрация Ижевска объявила торги на обновление остановок за 10 млн рублей

Администрация Ижевска вновь запустила аукцион на модернизацию остановочных павильонов за 10 млн руб. На торги, завершившиеся 15 июня, не поступило ни одной заявки, следует из итогового протокола на портале госзакупок. Контракт был повторно опубликован 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как следует из сметной документации, в перечень работ входят очистка павильонов от рекламы и надписей, их мойка, облицовка поликарбонатом и др. На полное обновление одной остановки требуется 2,5 млн руб.

Заказчик — МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска». Работы финансируются из бюджета города. Заявки принимаются до 2 июля. Подрядчика определят 6 числа. Работы исполнитель должен выполнить до конца октября.