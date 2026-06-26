Жителя Аргаяшского округа будут судить за смертельный наезд на знакомого

Следственный отдел по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Аргаяшского округа. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, днем 14 августа 2025 года в поселке Маякский на территории компании местный житель в состоянии опьянения собирался разгружать вместе со знакомым автомобиль с сенажом. Транспортное средство было технически исправно. Когда знакомый вышел из машины, открыл задний борт и стал его закреплять, местный житель начал движение и наехал на него. Находившийся за рулем не имел водительских прав и не убедился в безопасности своих действий, подчеркивает следствие. В результате аварии знакомый местного жителя погиб на месте.

Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска