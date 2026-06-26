Верховный суд Удмуртии смягчил приговор заведующей наркологического диспансера

Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор заведующей наркологического диспансера Сарапула, обвиняемой в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и подлоге (ст. 292 УК) по уголовному делу о выдаче пациентке заключения об отсутствии наркологического расстройства и внесении ложных сведений в медицинскую карту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что фигурантка дала указание подчиненному врачу-психиатру выписать пациентке заключение об отсутствии зависимости для получения водительских прав. Также подсудимая с 2021-го по 2025 годы вносила ложные сведения в медицинскую карту о ремиссии без проведения должных обследований. Обвиняемая свою вину не признала.

Сарапульский райсуд Удмуртии в марте назначил обвиняемой штраф в размере 100 тыс. руб. с лишением права работать в государственных и муниципальных учреждениях в течение 1,5 года.

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию стороны защиты, с просьбой оправдать фигурантку, исключил из наказания лишение права занимать определенные должности.