В День молодежи в Кургане перекроют движение для празднования

В Кургане для проведения мероприятий, посвященных Дню молодежи и фестивалю выпускников «Прекрасное далеко», 27 июня введут ограничение на движение автомобилей на некоторых участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 5:30 до 23 часов 27 июня проехать нельзя будет по этим отрезкам дорог: улица Гоголя от Томина до Ленина; Комсомольская от Пушкина до Гоголя; Володарского от Гоголя до Карла Маркса. Кроме того, на это же время запретят остановку и стоянку автомобилей на следующих участках:

на парковке по улице Комсомольской от Пушкина до Гоголя;

на парковке у зданий по улице Гоголя, 37, 42;

на автомобильном проезде у зданий по улице Гоголя, 55, 55а (со стороны здания администрации Кургана);

на парковке у зданий по улице Гоголя, 53, 55 (напротив центрального входа кинотеатра «Россия»);

на парковке у зданий по улице Гоголя, 61, 83 (напротив центрального входа драмтеатра);

на парковке у Кафедрального собора Александра Невского;

на парковке по улице Володарского от Гоголя до Карла Маркса.

Виталина Ярховска