Начались продажи билетов на рейсы из Перми в Сухум в июле

Авиакомпания «РусЛайн» выполнит рейсы из Перми в Сухум 20 и 27 июля 2026 года. Как сообщает пресс-служба компании, полеты туда и обратно будут осуществляться на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа. Стоимость билетов в одну сторону — от 10 441 рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Напомним, о планах запустить в летний сезон прямой рейс по направлению Пермь—Сухум стало известно весной. В конце прошлого года маршрут был включен в программу международных субсидируемых рейсов наряду с Минском. Предполагалось, что полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» с 1 июля. Авиакомпания уже летала по заданному маршруту в новогодние праздники, всего было выполнено шесть рейсов. Сумма субсидий из краевого бюджета на один рейс составила 1,759 млн руб.