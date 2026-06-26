МИД России: США не раскрывают данные о жизни усыновленных в РФ детей
США не раскрывают данные о жизни усыновленных в стране российских детей, заявил глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Тенденция только ухудшается пока. Американская сторона в том числе ссылается на необходимость защиты персональных данных, защиты детей»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЭФ. По его словам, при усыновлении детей предполагалась регулярная отчетность.
По словам господина Лукьянцева, власти США также объясняют ситуацию тем, что вопрос усыновления регулируется на уровне законов отдельных штатов.
Запрет на усыновление российских детей гражданами США действует с января 2013 года.
Запрет на усыновление российских детей гражданами США, известный как «закон Димы Яковлева», действует с 2012 года. С тех пор в России инициировались другие законопроекты, ограничивающие иностранное усыновление. В августе 2023 года в Госдуму внесли законопроект о запрете на усыновление семьям из «недружественных» стран, но эта инициатива не была поддержана президентским советом из-за возможного ограничения прав украинцев, проживающих на территории России. В ноябре 2023 года был предложен запрет на усыновление детей иностранцами, являющимися гражданами стран, где разрешена смена пола. Эта мера фактически запрещает усыновление детям из стран НАТО, и была поддержана законодателями.
Права детей, находящихся под опекой, являются важным аспектом государственной политики. В России существует приоритет семейного устройства детей-сирот, хотя на практике это часто сопряжено со сложностями из-за устаревших подходов в детских учреждениях. Защита персональных данных детей также является актуальной темой: законодательство требует согласия родителей на обработку личной информации несовершеннолетних, а за ее незаконное распространение может наступать административная или уголовная ответственность.