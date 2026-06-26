МИД России: США не раскрывают данные о жизни усыновленных в РФ детей

США не раскрывают данные о жизни усыновленных в стране российских детей, заявил глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Тенденция только ухудшается пока. Американская сторона в том числе ссылается на необходимость защиты персональных данных, защиты детей»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЭФ. По его словам, при усыновлении детей предполагалась регулярная отчетность.

По словам господина Лукьянцева, власти США также объясняют ситуацию тем, что вопрос усыновления регулируется на уровне законов отдельных штатов.

Запрет на усыновление российских детей гражданами США действует с января 2013 года.