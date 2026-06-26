Количество сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 28

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили на подлете к городу еще 15 беспилотников. Всего с начала ночи вблизи Москвы уничтожен 28 БПЛА.

Росавиация сообщала, что в районе московских аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово действуют ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

В 00:30 мск МЧС сообщило, что на территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендуется оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Также возможны перебои в работе мобильного интернета.