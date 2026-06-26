В Волгоградской области объявили угрозу БПЛА

Режим «Беспилотная опасность» действует в Волгоградской области. Об этом предупредило РСЧС.

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Граждан просят сохранять спокойствие. Мобильный интернет в регионе ограничен.

Если вы дома, отойдите от окон. Отключите электричество, воду, газ. Пройдите в комнату с капитальными сплошными стенами (санузел, коридор). Находитесь там до отбоя опасность БПЛА.

Если вы на улице или в транспорте, направьтесь в ближайшее укрытие: здание, подвал, подземный переход, паркинг. Не выходите на открытые участки. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Нина Шевченко