Пензенская область заняла второе месте в ПФО по инвестициям в растениеводство

Пензенская область вошла в тройку лидеров ПФО по объему инвестиций в растениеводство, заняв второе место в округе. По данным регионального минсельхоза, объем вложений в отрасль превышает 500 млн руб., при этом основная часть средств сконцентрирована в проектах по выращиванию плодов и ягод с ежегодным объемом производства 7 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минсельхоз Пензенской области Фото: Минсельхоз Пензенской области

Лидером Приволжья остается Саратовская область, в пятерку также входят Мордовия, Марий Эл и Чувашия. Сейчас в округе в стадии реализации находится не менее девяти крупных проектов в сфере растениеводства и сопутствующей инфраструктуры. Совокупный объем инвестиций по ним до 2028 года оценивается в 3,5 млрд руб. Ключевые направления — селекция и семеноводство, промышленное садоводство, тепличные комплексы.

Финансовые эксперты отметили, что инвестиции в селекционные разработки, технологии и инфраструктурные объекты формируют базу для переработки и экспорта. Совокупный прирост мощностей по итогам реализации проектов составит 26 тыс. тонн продукции и переработки сельхозсырья в год.

Нина Шевченко