Учение Маска всесильно

К 55 годам (столько ему исполняется 28 июня) Илон Маск достиг многого. А обещает достичь гораздо большего. И когда все его прогнозы сбудутся, роботы будут все делать за человека, а люди будут жить почти вечно — на Земле, Луне и Марсе, не нуждаться в деньгах, работать только ради развлечения и бурно размножаться. Наступит эра межпланетного изобилия. В ожидании будущего «Ъ» изучил, как сбывалось предсказанное Маском в прошлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск — не только предприниматель, но и футуролог. Но не все из его многочисленных прогнозов пока сбылись

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Илон Маск — не только предприниматель, но и футуролог. Но не все из его многочисленных прогнозов пока сбылись

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Текст: Алексей Алексеев

И на Марсе будут яблони цвести «Илон Маск: мы отправим человека на Марс через 10 лет» (Заголовок интервью Маска газете The Wall Street Journal, 26 апреля 2011 года). «История на развилке и может пойти в двух направлениях: один путь — мы навсегда останемся на Земле, а затем неизбежно произойдет что-то, что приведет к вымиранию… произойдет какое-то апокалиптическое событие. Альтернатива — стать покоряющей космос цивилизацией и межпланетным видом, и я надеюсь, вы согласитесь, что это правильный путь… По сути, если мы хотим стать межпланетной цивилизацией, у нас остается только один вариант — Марс… Невозможно создать самодостаточную цивилизацию, если стоимость билета составляет $10 млрд на человека… Если нам удастся снизить стоимость переезда на Марс примерно до уровня средней цены дома в США, которая составляет около $200 тыс., то, я думаю, вероятность создания самодостаточной цивилизации будет очень высока». (Выступление Илона Маска на Международном конгрессе астронавтики в Гвадалахаре, Мексика. 2016 год). «Это обновленный дизайн для... ну, мы вроде как ищем подходящее название, но кодовое имя, по крайней мере, Б…Р (Большая… Ракета)… Я достаточно уверен, что мы сможем завершить строительство корабля и подготовить его к запуску примерно через пять лет. Пять лет кажутся мне долгим сроком… Наша цель — попытаться осуществить рандеву с Марсом в 2022 году. Сближение Земли и Марса происходит примерно раз в два года. Так что раз в два года есть возможность полететь на Марс. Компания SpaceХ провела рекордное IPO — реакция мировых СМИ Итак, в 2024 году мы хотим попытаться запустить четыре корабля, два из которых будут c экипажем — два грузовых и два с экипажем. Цель этих первых миссий — найти лучший источник воды, это задача для первой миссии. А цель второй миссии — построить завод по производству ракетного топлива». (Выступление Илона Маска на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде, Австралия. 2017 год). «Тысячи кораблей понадобятся, чтобы создать город на Марсе, находящийся на самообеспечении… Таким образом, на перенос миллиона тонн на марсианскую базу Альфа потребуется около 20 лет, чего, как мы надеемся, будет достаточно, чтобы она стала самообеспечиваемой». (Твиты Илона Маска в соцсети Twitter, будущей Х, ноябрь 2019 года). «Нет, мы летим прямиком на Марс. Луна будет лишь отвлекать». (Пост Илона Маска в принадлежащей ему соцсети Х 3 января 2025 года). «Мы сделаем свой космический корабль» В середине 2001 года Маск стал членом Mars Society (Марсианского общества) — некоммерческой организации, цель которой наглядно отражена в ее названии. Проект самого Маска выглядел так — доставить на Марс небольшую герметичную капсулу с питательным гелем и семенами, чтобы вырастить там салат или карликовые сорта сельскохозяйственных культур. С гелем и семенами проблем не было. Проблема была с ракетой. В 2015 году агентство Bloomberg рассказывало о том, как Маск пытался решить эту проблему. В конце октября 2001 года Илон Маск отправился в Россию, чтобы купить межконтинентальную баллистическую ракету. Его сопровождали двое. Первый — специалист по разработке аэрокосмической техники Джим Кэнтрелл. Ранее он уже бывал в России, в 1996 году был посажен под домашний арест по обвинению в шпионаже из-за проблем в спутниковом проекте, освобожден благодаря вмешательству вице-президента США Эла Гора. Вторым спутником Маска был Адео Ресси, с которым он вместе учился в Пенсильванском университете. Ресси пытался отговорить приятеля от затеи с ракетой, но безуспешно. Маск, Кэнтрелл и Ресси встречались с представителями НПО им. С. А. Лавочкина и Международной космической компании «Космотрас». Договориться им не о чем не удалось. В 2002 году те же трое плюс Майк Гриффин (будущий глава NASA с 2005 по 2009 год) снова отправились в Россию. Четверка встретилась с представителями «Космотраса». Маск спросил, сколько будет стоить ракета. Ему сказали — &8 млн. Он предложил &8 млн за две. Договориться не удалось. В самолете на обратном пути Маск, сидевший в ряду перед Гриффином и Кэнтреллом, что-то печатал на компьютере. Потом он повернулся к ним, показал дисплей компьютера и сказал: «Эй, ребята, я думаю, мы сами можем построить эту ракету». 14 марта 2002 года была основана компания Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX). 2006–2008 годы — три неудачных запуска созданных SpaceX ракет. 28 сентября 2008 года — четвертый, он же первый удачный запуск. Дальше — быстрый рост, контракты с НАСА, недавнее фантастическое IPO. «Для тех, кто не в курсе, SpaceX уже переключила свое внимание на строительство находящегося на самообеспечении города на Луне, поскольку мы потенциально можем достичь этого менее чем за десять лет, в то время как на Марсе на это потребуется более 20 лет… Миссия SpaceX остается прежней: распространить сознание и жизнь, какой мы ее знаем, на звезды. SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через пять-семь лет, но первостепенной задачей является обеспечение будущего цивилизации, а Луна – более быстрый путь». (Пост Илона Маска в принадлежащей ему соцсети Х. 8 февраля 2026 года). Пока ни на Луне, ни на Марсе еще нет автономных городов. Зато в мае 2026 года корпорация SpaceX заявила, что уже разрабатывает способы размещения спутниковой системы связи Starlink на Луне.

Можно покататься по Луне Как верно заметил Маск в 2025 году, «Луна будет лишь отвлекать». В 2017 году на телеконференции для СМИ Маск объявил о планах отправить на Луну (ну почти) двух космических туристов: «В 2018 году будет совершен полет на борту усовершенствованного пилотируемого космического корабля Dragon, оплаченный двумя частными астронавтами… Это будет долгий облет Луны. Мы уточняем параметры, но это будет миссия примерно на неделю — он пролетит над поверхностью Луны, улетит значительно дальше в глубокий космос, а затем вернется на Землю. Я предполагаю, что расстояние составит около 300 тыс. или 400 тыс. миль». (483–644 тыс. км.— “Ъ”). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв корабля SpaceX Starship. Такое было уже несколько раз. Маск реагировал по-разному: «Не всегда получаешь то, что хочешь», «Просто мелочь»

Фото: Joe Skipper / Reuters Взрыв корабля SpaceX Starship. Такое было уже несколько раз. Маск реагировал по-разному: «Не всегда получаешь то, что хочешь», «Просто мелочь»

Фото: Joe Skipper / Reuters Наступил 2018 год. Илон Маск внес в план несколько изменений. Вместо корабля Crew Dragon решено было использовать ракету, из названия которой исчезло непереводимое прилагательное. Его заменило существительное falcon, «сокол», в честь «Сокола тысячелетия» из «Звездных войн». Полное название ракеты, которая тогда еще строилась, стало выглядеть так — Big Falcon Rocket. «SpaceX подписала контракт с первым в мире пассажиром, который облетит Луну на борту нашей ракеты Big Falcon (BFR),— важный шаг на пути к обеспечению доступа для обычных людей, которые мечтают путешествовать в космосе». (Твит компании SpaceX, сентябрь 2018 года). Что и зачем запускают в космос и что из этого выйдет Читать далее Было названо имя первого пассажира. Им стал один из богатейших людей Японии, рок-музыкант и коллекционер произведений искусства, основатель крупнейшего японского сайта по продаже модной одежды Zozotown Юсаку Маэдзава. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юсаку Маэдзава объявляет о том, что станет первым пассажиром ракеты Big Falcon, которая совершит облет вокруг Луны. Маэдзава попал в космос, но не на ракете Маска. 2018 год

Фото: Alessandro Di Ciommo / NurPhoto / Getty Images Юсаку Маэдзава объявляет о том, что станет первым пассажиром ракеты Big Falcon, которая совершит облет вокруг Луны. Маэдзава попал в космос, но не на ракете Маска. 2018 год

Фото: Alessandro Di Ciommo / NurPhoto / Getty Images Маэдзава решил взять с собой шесть-восемь деятелей искусства, чтобы путешествие вокруг Луны вдохновило их на создание новых произведений. Проект назывался dearMoon. Старт был намечен на 2023 год. После многочисленных задержек космической программы Маска полет вокруг Луны был отложен на неопределенный срок. А 1 июня 2024-го в аккаунте проекта dearMoon в соцсети Х появилось сообщение следующего содержания: «С прискорбием сообщаем об отмене проекта dearMoon, первого частного проекта по облету Луны. Мы благодарим всех, кто нас поддерживал, и приносим извинения тем, кто с нетерпением ждал этого проекта». К тому времени Юсаку Маэдзава уже побывал в космосе — в декабре 2021 года на Международной космической станции.

Эх, дороги… Кроме освоения Луны и Марса в планах Маска были также грандиозные транспортные проекты на Земле: доступные электромобили с полностью автономным управлением, подземные туннели для автомобильного сообщения и Hyperloop («Гиперпетля») — высокоскоростной транспорт, вакуумные пассажирские и грузовые капсулы, перемещающиеся внутри герметичных трубопроводов. В августе 2013 года Илон Маск обнародовал проект Hyperloop Alpha. В нем была предложена идея создания абсолютно нового вида транспорта — «пятого вида после самолетов, поездов, автомобилей и судов». Он должен был быть безопаснее, быстрее, дешевле и удобнее всех остальных, не зависеть от погоды, иметь автономное энергоснабжение, не бояться землетрясений и не создавать неудобств для людей, живущих там, где проходят его маршруты. Капсулы на 28 человек (в последующих проектах размеры капсулы менялись в обе стороны) должны были перемещаться на воздушных подушках или с помощью магнитов со скоростью, почти достигающей скорости звука (1235 км/ч). Такая скорость достижима только в полном вакууме или в атмосфере с очень низким давлением. Тоннели должны были строиться под землей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илон Маск перед испытательным туннелем, прообразом будущих туннелей, которые должны были избавить жителей Лос-Анджелеса от автомобильных пробок. 2011 год Фото: Robyn Beck-Pool / Getty Images Илон Маск демонстрирует прототип Hyperloop Фото: Kate Allen / Toronto Star / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Илон Маск перед испытательным туннелем, прообразом будущих туннелей, которые должны были избавить жителей Лос-Анджелеса от автомобильных пробок. 2011 год Фото: Robyn Beck-Pool / Getty Images Илон Маск демонстрирует прототип Hyperloop Фото: Kate Allen / Toronto Star / Getty Images В январе 2017 года в корпорации SpaceX было создано подразделение The Boring Company (TBC, впоследствии была выделена в отдельную компанию), занимающееся этим проектом. В июле того же года Маск опубликовал твит, в котором утверждал, что TBC получила «устное разрешение» на строительство Hyperloop по маршруту Нью-Йорк—Филадельфия—Балтимор—Вашингтон». Из Нью-Йорка в Вашингтон за 29 минут, обещал Маск. Расстояние между городами составляет 328 км. Транспортные администрации упомянутых городов хором выражали удивление и возмущение: «Кто выдал ему разрешение?» А Маск занялся пропагандой идеи Hyperloop и одновременно — подземных туннелей для автомобилей, которые должны были решить проблему пробок. Копать туннели — так копать! Маск пообещал снизить стоимость прокладки одной мили подземного туннеля с $1 млрд до $10 млн. «Мы собираемся прорыть яму под Лос-Анджелесом, чтобы создать начало трехмерной сети туннелей для разгрузки транспортной сети… Сейчас одна из самых душераздирающих вещей — это пробки. Это затрагивает людей во всех частях мира. Это отнимает так много жизни. Это ужасно. Особенно ужасно в Лос-Анджелесе… Прежде всего необходимо органично интегрировать въезд и выезд из туннеля в городскую среду. Поэтому, используя лифт, своего рода тележку для перемещения автомобилей в этом лифте, можно интегрировать въезд и выезд из туннельной сети, используя всего два парковочных места. А затем автомобиль садится на тележку. Здесь нет ограничений скорости, поэтому мы проектируем систему таким образом, чтобы она могла работать со скоростью 200 км в час… Я думаю, что реальных ограничений по длине нет. Можно копать сколько угодно. Думаю, если бы вы делали что-то вроде "Гиперпетли" из Вашингтона в Нью-Йорк, вам, вероятно, захотелось бы проложить ее под землей на всем протяжении, потому что это район с высокой плотностью населения». (Диалог Илона Маска с Крисом Андерсоном на конференции TED. 2017 год). Как американский астроном Эдвин Хаббл изменил представление людей о пространстве На настоящий момент результат такой. В Лас-Вегасе строится местная система туннелей и наземных дорог — Vegas Loop (первоначально называлась Las Vegas Convention Center Loop). Она связывает Конференц-центр Лас-Вегаса с несколькими казино и другими районами города. По этим туннелям и дорогам 62 автомобиля Tesla перевозят пассажиров со скоростью, достигающей 40 миль в час (64 км/ч). До скорости звука далековато, зато без пробок. Почти. Когда пассажиры слишком долго выходят из своих автомобилей или выгружают багаж, пробки все-таки образуются. В 2023 году The Boring Company получила разрешение на строительство 68 миль (109 км) туннелей и 108 станций. В настоящее время построено более 10 миль (16 км) туннелей, из которых эксплуатируются 4 мили (6,5 км). В январе 2026 года президент TBC Стив Дэвис пообещал открытие новой ветки длиной 2,2 мили (3,5 км) в первом квартале года. В мае представители Конференц-центра пообещали, что ветка будет введена в строй до начала Гран-при Лас-Вегаса (этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1»), то есть до 19 ноября. В феврале 2026 года в Дубае начались работы по строительству Dubai Loop — системы, аналогичной лас-вегасской. Старт запланирован на 2027 год. Еще один аналогичный проект может быть начат в этом году в Нэшвилле, штат Теннесси. Что касается Hyperloop, то о ней уже несколько лет ничего не слышно, а само упоминание нового вида транспорта в 2021 году исчезло с сайта TBC. Перейдем к электромобилям. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Tesla Roadster. Электромобиль оказалось выпустить гораздо легче, чем сделать его беспилотным

Фото: Craig Ruttle / AP Tesla Roadster. Электромобиль оказалось выпустить гораздо легче, чем сделать его беспилотным

Фото: Craig Ruttle / AP В июне 2014 года Илон Маск заявлял на встрече с акционерами: «Я уверен, что менее чем через год вы сможете проехать от въезда на автомагистраль до съезда с нее, не прикасаясь ни к каким элементам управления». «Я думаю, мы сможем добиться настоящего автономного вождения, когда вы сможете буквально сесть в машину, заснуть и проснуться в пункте назначения»,— заявлял Маск в интервью агентству Bloomberg в октябре 2014-го. Он назвал дату начала эпохи автономного вождения — 2023 год. Но потом, видимо, передумал и сдвинул сроки на более близкие. «Илон Маск заявляет, что автомобили Tesla будут ездить самостоятельно через два года»,— гласил заголовок статьи в журнале Fortune, опубликованной в декабре 2015 года. На пресс-конференции Маска в октябре 2016-го прозвучал новый оптимистический прогноз: «К концу следующего года мы сможем провести демонстрационный заезд с полной автономностью… от дома в Лос-Анджелесе до, скажем, высадки на Таймс-сквер в Нью-Йорке, а затем позволить автомобилю самостоятельно припарковаться. При этом не потребуется ни единого прикосновения, включая подключение к зарядному устройству». Даты сдвигались, сдвигались, сдвигались... Самый свежий прогноз, прозвучавший в январе 2026 года на телеконференции Tesla по итогам четвертого квартала 2025-го,— полностью автономные автомобили должны появиться в десятках крупных городов США к концу 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск предрекает, что однажды на Земле людей будет меньше, чем роботов

Фото: Benoit Tessier / Reuters Илон Маск предрекает, что однажды на Земле людей будет меньше, чем роботов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Вкалывают роботы, счастлив человек В июле 2017 года Илон Маск предупредил человечество об опасности. На конференции Национальной ассоциации губернаторов он заявил следующее: «Пока люди не увидят, например, роботов, которые ходят по улицам и убивают людей, они не будут знать, как реагировать, потому что это кажется чем-то нереальным. И я думаю, что нам всем следует очень сильно беспокоиться по поводу искусственного интеллекта… Искусственный интеллект представляет собой фундаментальную экзистенциальную угрозу для человеческой цивилизации, и я думаю, что люди не в полной мере это осознают… Роботы все будут делать лучше нас. И меня в том числе. Всех нас. Да. Я не знаю, что именно с этим можно сделать». В сентябре того же года Маск опубликовал в Twitter грозное предупреждение: «Конкуренция за превосходство в области ИИ на уровне стран с большой вероятностью может стать причиной Третьей мировой войны, imo». (imo — сокращение от in my opinion, «по моему мнению»). Правда, уже тогда у Маска были некоторые сомнения по поводу ИИ. В августе 2017 года он опубликовал твит с рекомендацией всем прочесть книгу Макса Тегмарка «Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта» (она переведена на русский: «Искусственный интеллект станет лучшим или худшим изобретением для человечества, так что давайте как следует разберемся в этом вопросе»,— писал Маск. В какие скандалы успел попасть чатбот Grok от Илона Маска В 2021 году компания Tesla объявила о планах создания человекоподобного робота Tesla Bot (или Optimus). Предназначение робота — выполнение простых задач, скучной, опасной, повторяющейся работы. Такой, как закручивание гаек на конвейере или поход в продуктовый магазин. Во время презентации на заводе компании во Фримонте, штат Калифорния, человек, одетый как робот, выполнял роботизированные жесты, а затем танцевал на сцене. Маск уточнил, что это человек, а не робот, и пообещал показать настоящего робота в 2022 году. В 2022-м действительно были показаны прототипы робота Optimus. Один ходил по сцене, второй двигал руками. В декабре 2023-го Маск выложил в Х видео, на котором было показано, что робот освоил новые движения. В июле 2024 года Илон Маск пообещал в соцсети Х, что в 2025-м Tesla выпустит небольшую партию «действительно полезных человекоподобных роботов» для внутреннего использования, а в 2026 году надеется выпустить большой объем роботов, предназначенных для других компаний. Киборги уже существуют «Я думаю, что со временем мы, вероятно, увидим более тесное слияние биологического интеллекта и цифрового интеллекта. В основном речь идет о пропускной способности, скорости соединения между вашим мозгом и цифровой версией вас самих, особенно на выходе… Высокоскоростной интерфейс связи с мозгом поможет достичь симбиоза между человеческим и машинным интеллектом и, возможно, решит проблему контроля и проблему полезности». (Выступление Илона Маска на Всемирном правительственном саммите в Дубае, 2017 год). «Наша цель — записывать и стимулировать импульсы в нейронах, причем делать это на порядки масштабнее, чем все, что было сделано до сих пор, и при этом достаточно безопасно и качественно… Система, даже в версии 1, которую мы сегодня представляем, способна использовать в тысячу раз больше электродов, чем лучшая из существующих систем. И все они работают и на считывание, и на запись… Здесь используются очень тонкие нити — примерно одна десятая площади поперечного сечения человеческого волоса… Для этого… нужен робот, потому что все очень маленькое и требует высокой точности. Кроме того, нельзя прокалывать кровеносные сосуды. Робот смотрит… через микроскоп и вводит каждый электрод отдельно, обходя сосудистую сеть, то есть любые кровеносные сосуды, и следит за тем, чтобы все было введено без травмы или с минимальной травмой… Интерфейс между чипом и внешней системой — беспроводной. То есть из вашей головы не торчат никакие провода. Это очень важно. По сути, это Bluetooth-соединение с вашим телефоном. Правда, нам придется следить за обновлениями в App Store, чтобы не возникло проблем с драйвером. Мы надеемся, что, если все пойдет по плану, устройство будет установлено человеку до конца следующего года». (Выступление Илона Маска на презентации Neuralink, 2019 год). «Первый продукт @Neuralink позволит человеку с параличом пользоваться смартфоном силой мысли быстрее, чем тому, кто использует большие пальцы». (Твит Илона Маска в Twitter, июнь 2021 года). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ноланд Арбо — первый человек, которому был имплантирован нейроинтерфейс Neuralink

Фото: @RationalOptimistPod Ноланд Арбо — первый человек, которому был имплантирован нейроинтерфейс Neuralink

Фото: @RationalOptimistPod «Вчера первому человеку имплантировали устройство от @Neuralink, и он хорошо восстанавливается. Первые результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных импульсов». (Пост Илона Маска в соцсети Х, январь 2024 года). «Они решают основные неврологические проблемы, с которыми сталкиваются люди. Если у них повреждены нейроны в спинном мозге или шее, как в случае с нашими первыми двумя пациентами, то, очевидно, первоочередной задачей является устранение фундаментальных повреждений нейронов в спинном мозге, шее или самом головном мозге. Поэтому наш второй продукт называется Blindsight, он позволяет людям, которые полностью слепы, потеряли оба глаза или зрительный нерв, или просто совсем не видят, видеть, напрямую активируя нейроны в зрительной коре. Итак, мы начинаем с основ, поэтому это относительно простые вещи, такие как устранение повреждений нейронов. Это также может помочь при шизофрении, если у людей бывают какие-либо приступы, это может помочь и в этом случае. Это может помочь с памятью. Так что, если хотите, это своего рода дерево технологий. У вас есть основы. Вы должны освоить грамоту, прежде чем сможете создать “Властелина колец’’». (Интервью Илона Маска для подкаста Лекса Фридмана, 2024 год). «Компания Neuralink начнет крупномасштабное производство устройств с интерфейсом “мозг-компьютер” и перейдет к оптимизированной, практически полностью автоматизированной хирургической процедуре в 2026 году». (Пост Илона Маска в соцсети Х 31 декабря 2025 года). Маск утверждает, что робот Optimus станет для Tesla даже более перспективным продуктом, чем электромобили. Человекоподобные роботы Маска должны изменить мир. «Я думаю, что Tesla создаст первых действительно полезных человекоподобных роботов. Это будет довольно серьезная революция… Кто не захочет иметь собственного личного C-3PO или R2-D2? ИИ и человекоподобные роботы действительно устранят бедность… По сути, есть только один способ сделать всех богатыми — это искусственный интеллект и робототехника». (Выступление Илона Маска в ходе дискуссии о технологиях на Американо-саудовском инвестиционном форуме в Вашингтоне, округ Колумбия. Ноябрь 2025 года). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илон Маск на Американо-саудовском инвестиционном форуме 2025 года. Крайний слева на фото — наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, крайний справа — президент США Дональд Трамп Фото: Evelyn Hockstein / Reuters На Американо-саудовском инвестиционном форуме 2025 года Илон Маск общается с президентом и генеральным директором компании Nvidia Дженсеном Хуангом Фото: Evan Vucci / AP Следующая фотография 1 / 2 Илон Маск на Американо-саудовском инвестиционном форуме 2025 года. Крайний слева на фото — наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, крайний справа — президент США Дональд Трамп Фото: Evelyn Hockstein / Reuters На Американо-саудовском инвестиционном форуме 2025 года Илон Маск общается с президентом и генеральным директором компании Nvidia Дженсеном Хуангом Фото: Evan Vucci / AP В 2026-м прогнозы Маска о светлом будущем человечества стали еще смелее. В январе в подкасте Moonshots with Peter Diamandis он сделал четыре громких обещания. Первое. Уже в ближайшие годы роботы смогут не только выполнять работу врачей и хирургов, но и превзойти их численно в больницах. Люди должны этому быть только рады, так как «каждый получит доступ к медицинской помощи лучше той, которую сейчас получает президент». К 2030 году хороших хирургов-роботов Optimus в мире, возможно, станет больше, чем хирургов-людей.

Люди должны этому быть только рады, так как «каждый получит доступ к медицинской помощи лучше той, которую сейчас получает президент». К 2030 году хороших хирургов-роботов Optimus в мире, возможно, станет больше, чем хирургов-людей. Второе. Можно будет не откладывать деньги на старость. «Не беспокойтесь о том, чтобы откладывать деньги на пенсию через 10 или 20 лет. Это не будет иметь значения». Роботы будут делать всю работу: строить жилье, производить товары, оказывать медицинские и образовательные услуги. Себестоимость всего будет близкой к нулевой. Такие понятия, как «деньги», «сбережения», «зарплата», «пенсия», практически потеряют смысл.

«Не беспокойтесь о том, чтобы откладывать деньги на пенсию через 10 или 20 лет. Это не будет иметь значения». Роботы будут делать всю работу: строить жилье, производить товары, оказывать медицинские и образовательные услуги. Себестоимость всего будет близкой к нулевой. Такие понятия, как «деньги», «сбережения», «зарплата», «пенсия», практически потеряют смысл. Третье. Люди будут жить дольше. Полного бессмертия Маск пока не обещает. Но зато он обещает self-immortality — «полубессмертие». Цитата: «Но я давно думаю, что долголетие или полубессмертие — это вполне решаемая проблема. Я не думаю, что это особенно сложная проблема... ваш организм очень синхронизирован в плане старения… Ни у кого нет старой левой руки и молодой правой… Вы запрограммированы на смерть. Поэтому, если вы измените эту программу, вы проживете дольше».

Полного бессмертия Маск пока не обещает. Но зато он обещает self-immortality — «полубессмертие». Цитата: «Но я давно думаю, что долголетие или полубессмертие — это вполне решаемая проблема. Я не думаю, что это особенно сложная проблема... ваш организм очень синхронизирован в плане старения… Ни у кого нет старой левой руки и молодой правой… Вы запрограммированы на смерть. Поэтому, если вы измените эту программу, вы проживете дольше». Четвертое. ИИ превзойдет интеллект всего человечества, вместе взятого. О том, что в будущем не только не нужны будут деньги, но и работать будет не нужно, Маск говорил и раньше. Например, в мае 2024 года, выступая в удаленном формате на выставке-конференции VivaTech в Париже, он утверждал: «В благоприятном сценарии, вероятно, ни у кого из нас не будет работы. Будет безусловный высокий доход… Не будет дефицита товаров и услуг». В апреле 2026 года Маск разъяснил в Х: «Безусловный высокий доход посредством чеков, выплачиваемых федеральным правительством,— лучший способ справиться с безработицей, вызванной искусственным интеллектом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илон Маск с сыном AE A-Xii в Овальном кабинете Белого дома. Хозяину кабинета Маск представил ребенка так: «Это X. Он отличный парень. Человек с высоким IQ» Фото: Andrew Harnik / Getty Images Илон Маск с Шивон Зилис Фото: Nathan Howard / Reuters После того как Маск пришел к Трампу в Овальный кабинет с сыном, на встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он привел Шивон Зилис и троих детей — Х, Страйдера и Азур Фото: Press Information Bureau / Handout / Anadolu / Getty Images Эшли Сент-Клер Фото: Andreas Solaro / AFP Следующая фотография 1 / 4 Илон Маск с сыном AE A-Xii в Овальном кабинете Белого дома. Хозяину кабинета Маск представил ребенка так: «Это X. Он отличный парень. Человек с высоким IQ» Фото: Andrew Harnik / Getty Images Илон Маск с Шивон Зилис Фото: Nathan Howard / Reuters После того как Маск пришел к Трампу в Овальный кабинет с сыном, на встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он привел Шивон Зилис и троих детей — Х, Страйдера и Азур Фото: Press Information Bureau / Handout / Anadolu / Getty Images Эшли Сент-Клер Фото: Andreas Solaro / AFP

Дети — наше будущее В прекрасном далеко Илона Маска должно жить много людей, как можно больше. Демография — важная часть его футурологии. В декабре 2021 года на организованном газетой The Wall Street Journal мероприятии WSJ CEO Council он заявил: «Я думаю, что одна из самых больших угроз для цивилизации — низкая рождаемость и быстрое ее снижение… Людей недостаточно… Если люди не будут заводить больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова». В августе 2022 года он высказал эту мысль для широкой аудитории в Twitter: «Коллапс численности населения из-за низкой рождаемости представляет собой гораздо больший риск для цивилизации, чем глобальное потепление». В декабре 2023-го Маск вышел на сцену молодежного политического мероприятия «Атрейю» в Риме с сыном на руках и призвал Италию и другие развитые страны к повышению рождаемости: «Делайте больше итальянцев, чтобы спасти итальянскую культуру… Мой совет всем государственным лидерам и народам — обязательно заводите детей, чтобы создать новое поколение, иначе культура Италии, Японии и Франции исчезнет». В сентябре 2025 года Маск написал в Х: «Низкая рождаемость — главная угроза для Запада, за ней с небольшим отрывом следует миграция. Если так продолжится, Запада не станет». В спасение Запада, культуры и цивилизации Илон Маск внес большой личный вклад. Четыре женщины родили Илону Маску 14 детей (к сожалению, один ребенок умер в младенчестве). Канадская писательница Джастин Уилсон была женой Илона Маска с 2000 по 2008 год. Их первый ребенок — Невада Александер Маск — скончался в возрасте десяти недель. Причина — синдром внезапной младенческой смертности. После этого у них родились еще пять детей: двойняшки Гриффин и Вивиан Дженна и тройняшки Кай, Саксон и Дэмиен. Все пятеро были зачаты с использованием метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Маск еще дважды был женат на актрисе Талуле Райли (и дважды с ней развелся), но детей от нее у него не было. Певица Клэр Буше, выступающая под сценическим псевдонимом Граймс, родила Маску троих детей. Их имена Æ A-Xii, Экза Дарк Сайдириэль (появилась на свет с помощью суррогатной матери) и Техно Механикус. Старший сын первоначально носил имя X Æ A-12, но его пришлось изменить, так как законы штата Калифорния не разрешают использование цифр в графе «имя» свидетельства о рождении. Четверо детей от Маска у предпринимательницы, венчурного капиталиста, бывшего менеджера Neuralink Шивон Зилис. Это двойняшки Страйдер Секхар Сириус и Азур Астра Элис (домашнее прозвище — Комет Азур), Аркадия и Селдон Ликургус. Как минимум трое из них, насколько известно, родились с использованием ЭКО. Отец Илона Маска рассказал, как спит его сын В 2025 году инфлюенсер Эшли Сент-Клер заявила, что родила от Маска сына Ромулуса. В июне 2026-го в подкасте Дона Лемона она утверждала, что отказалась от $140 млн, которые ей предлагали за подписание документа о неразглашении связи с Маском. Сент-Клер также сообщала, что Маск якобы говорил ей, что у него есть еще один ребенок, его мать — японская поп-звезда. Имя поп-звезды названо не было. Известная японская исполнительница Аюми Хамасаки категорически отрицала слухи о том, что это может быть она. Кроме слов Сент-Клер других подтверждений наличия у Илона Маска еще одного ребенка нет.

Постскриптум. Илон Маск предупреждает: наш мир — симуляция Приятно представить светлое будущее, где все роботы для человека, все ИИ — для блага человека, Луна и Марс заселены многодетными семьями, никому не нужно работать, а товаров и услуг столько, что хватает на всех с головой. Но в этой картинке, превосходящей правдоподобием и размахом даже программу КПСС о построении коммунизма к 1980 году, есть махонький изъян. На конференции Code Conference, организованной сайтом ReCode в 2016 году, Илон Маск объяснил, что никакого человечества в реальности нет. Ты, я, он, она, все мы — просто персонажи компьютерной игры. Развернутая цитата: «Самый веский аргумент в пользу того, что мы находимся в симуляции, вероятно, следующий. 40 лет назад у нас был пинг-понг. Два прямоугольника и точка. Вот такими были игры. Теперь, 40 лет спустя, у нас есть фотореалистичные 3D-симуляции, в которые одновременно играют миллионы людей, и с каждым годом они становятся все лучше. Скоро у нас будет виртуальная реальность, дополненная реальность. Почему колонизация Марса далека от реальности Если предположить хоть какой-то темп улучшения, то игры станут неотличимы от реальности, даже если этот темп снизится в тысячу раз по сравнению с нынешним. Тогда можно просто сказать: хорошо, давайте представим, что будет через 10 тыс. лет, что ничтожно мало по сравнению с эволюционным масштабом. Итак, учитывая, что мы явно движемся к созданию игр, неотличимых от реальности, и в эти игры можно играть на любой приставке, ПК или чем-либо еще, и таких компьютеров или приставок, вероятно, будут миллиарды, кажется логичным предположить, что вероятность того, что мы находимся в реальной жизни, составляет один к миллиардам. Скажите, что не так с этим аргументом? Есть ли в нем изъян?» Журналист Джош Топольски сказал на это Маску: «Аргумент звучит убедительно. Но что думаете вы?» «Шанс того, что мы находимся в базовой реальности, составляет один к миллиардам»,— ответил Маск.