Следствие красных фонарей

В Ульяновской области направлено в суд уголовное дело директора димитровградской компании «Би-Пласт», обвиняемого в производстве контрафактных автодеталей. По данным следствия, производство и сбыт контрафактной продукции нанесли правообладателю — АО «АвтоВАЗ» — ущерб в размере 11 млн руб. Получить пояснения обвиняемого и его защиты не удалось. В АО «АвтоВАЗ» отмечают, что совместно с правоохранительными органами стараются последовательно бороться с производителями и распространителями контрафактной продукции. Эксперты оценивают ущерб от контрафактной продукции в автопроме в 140 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела о незаконном использовании промышленного образца. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Как отмечает ведомство, в ходе следствия было установлено, что в период с ноября 2024 года по май 2025 года обвиняемый в производственном помещении компании в Димитровграде организовал производство и реализацию запчастей легковых автомобилей, запатентованных официальным производителем автомобилей, в результате чего патентообладателю был причинен ущерб на сумму свыше 11 млн руб. Директору компании предъявлено обвинение в нарушении патентных прав и незаконном использовании промышленного образца с причинением крупного ущерба (ч. 1 ст. 147 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В СУ СКР подробности дела, название компании и производителя, которому нанесен ущерб, не раскрываются. Между тем источник, близкий к правоохранительным органам сообщил «Ъ», что речь идет о контрафакте (комплекты задних фонарей для автомобилей «ВАЗ» различных модификаций), производимом действующей в Димитровграде компанией «Би-Пласт». Ущерб, по словам источника, был нанесен правообладателю — АО «АвтоВАЗ».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Би-Пласт» (ОКВЭД — производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств) зарегистрировано в ноябре 2024 года. Персонала — до 15 человек. Владелица предприятия — Ирина Блюменштейн, с декабря 2024 года директор компании — Михаил Калугин. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 58 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб. Директор компании Михаил Калугин является также совладельцем (50%) ООО «Торговый дом Автодеталь» (оптовая торговля автодеталями, Димитровград, расположен по тому же адресу, что и «Би-Пласт»). Он также был владельцем и совладельцем еще семи уже ликвидированных компаний, которые были связаны с торговлей автодеталями и иными товарами.

Получить комментарии обвиняемого не удалось — телефоны, указанные в учредительных документах компании, оказались недействительными.

Обзор картотеки Арбитражного суда показывает, что только за 2025 год АО «АвтоВАЗ» направлял в суд 13 исков о взыскании с ответчиков компенсаций за незаконное использование товарных знаков. Как отмечалось в материалах суда, на произведенные автодетали и их упаковку наносились товарные знаки, до степени смешения схожие с товарными знаками правообладателя. Иски о компенсации (от 100 тыс. руб. до 360 тыс. руб.) подавались в суды разных регионов — Пермского и Краснодарского краев, Томской и Нижегородской областей. Большинство — в арбитражный суд Самарской области. В основном ответчиками были индивидуальные предприниматели. Ранее, в 2021 году, Арбитражный суд Ульяновской области рассматривал и несколько исков АвтоВАЗа к индивидуальным предпринимателям и компаниям Димитровграда, занимавшимся производством и продажей запчастей (именно в Димитровграде имеется большое количество специалистов, которые раньше работали на Димитровградском автоагрегатном заводе, полностью загруженном в прошлом на поставки комплектующих для тольяттинского автозавода).

В АО «АвтоВАЗ» «Ъ» ответили, что конкретно это уголовное дело комментировать не будут, пока не будет вынесен приговор суда, но заметили, что компания совместно с правоохранительными органами последовательно ведет работу по выявлению производителей контрафакта. В компании также отметили, что явление, к сожалению, все еще не искоренено, хотя объемы контрафакта на рынке комплектующих за последние годы значительно снизились.

19 июня, как сообщается на официальном сайте государственной системы маркировки и прослеживания «Честный знак», член комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Шохин в ходе круглого стола по вопросам локализации в автопроме «призвал активнее внедрять систему маркировки запчастей», полагая, что это поможет снизить долю контрафактной продукции. По его словам, доля нелегальной продукции на рынке уже приближается к 50%, а ежегодные потери бюджета из-за нелегального оборота автотоваров превышают 140 млрд руб. Кроме того, по его словам, «каждая пятая авария происходит из-за некачественных деталей». Отмечается, что в феврале 2025 года уже начался эксперимент по маркировке отдельных категорий автокомпонентов. В перечень вошли наиболее подверженные контрафакту фильтры, свечи зажигания и стекла. Инициатором маркировки выступил сам бизнес. Андрей Шохин предложил представителю АвтоВАЗа расширить ассортимент маркируемых товаров, пообещав поддержку со стороны власти.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что, по разным оценкам, на российском автомобильном рынке контрафакта «от 30% до 45%», чаще всего подделывают масла и технические жидкости, затем идут фильтры, а также отдельные детали подвески и рулевого управления». «Для владельца автомобиля риск не только в лишних тратах, но и в безопасности, так как контрафактные детали могут быстро выходить из строя и создавать аварийные ситуации»,— сказал эксперт, подтвердив, что, «по разным оценкам, в целом по стране ущерб от контрафактной продукции составляет 140-150 млрд руб. в год». Он считает наиболее эффективным способом борьбы с контрафактом сочетание маркировки, контроля каналов сбыта и привлечения к уголовной ответственности за крупные схемы.

Сергей Титов, Ульяновск