Воронежец осужден за призывы к экстремизму и оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд признал 32-летнего Алексея Дыбова виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ — до пяти лет лишения свободы), и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — до семи лет лишения свободы). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и запретом на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что в июне 2023 года Дыбов разместил в одной из социальных сетей комментарий к публикации, содержавший призывы к совершению насильственных действий в отношении социальной группы, а также оправдание действий организации, признанной Верховным судом РФ террористической и запрещенной на территории страны.

Вчера «Ъ-Чеерноземье» писал, что 20-летний воронежец Павел Владимиров был признан виновным в подготовке к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Ульяна Ларионова