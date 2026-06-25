Бензин дал газу
Независимые сети АЗС Прикамья резко подняли цены из-за ситуации на оптовом рынке
За несколько дней местные участники рынка увеличили цены на почти 20 руб. за литр бензина Аи-92 и Аи-95. Также ряд сетей АЗС ввели ограничения на объем продаваемого топлива. Рост цен игроки ранее объясняли ситуацией на рынке нефтепродуктов и сложностями с логистикой. Федеральные операторы сетей АЗС находятся в более выигрышной ситуации. Собеседники в отрасли полагают, что вариантов, кроме повышения цен, у региональных сетей нет. Они полностью зависят от цепочки трейдеров, которые после покупки топлива на бирже увеличивают его стоимость на несколько десятков тысяч.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
С минувшего понедельника в Пермском крае произошел серьезный рост цен на топливо на независимых сетях АЗС. Так, по данным открытых источников, 23 июня цена топлива на «Нефтехимпром» и «Ликом» достигла свыше 74 руб. за литр Аи-92 и более 79 руб. за Аи-95. Суточный рост составил 4–5 руб. Уже 25 июня «Ликом» поднял цену 92-го бензина до 95 руб., а 95-го — до 99 руб. Также увеличилась цена на автозаправочных станциях «Экойл»: литр Аи-92 вырос с 69,9 до 74,9 руб., а АИ-95 с 74,3 до 79,2 руб.
Указанные компании — независимые участники рынка розничной продажи нефтепродуктов в регионе. «Нефтехимпром» управляет сетью из 39 АЗС, 20 из которых расположены в Перми. В структуру «Экойл» входят 18 бензиновых и газовых заправок, сеть «Ликом» состоит из 28 автозаправочных станций. С их руководителями связаться по известным редакции телефонам не удалось.
В «Нефтехимпроме» рост цен ранее объясняли сложившейся на рынке ситуацией и логистическими трудностями.
Стоит отметить, что за минувшую неделю средняя цена бензина в Прикамье выросла почти на 1,5 руб. и, по данным Росстата, составила 70,16 руб. за литр (68,67 руб. за аналогичный отчетный период). С 16 по 22 июня АИ-92 вырос в цене с 65,47 до 67,05 руб., АИ-95 — с 70,6 до 72,03 руб. Литр дизтоплива подорожал с 80,11 до 81,86 руб.
За прошлую неделю цены на бензин выросли в 78 субъектах РФ. Максимальный рост зафиксирован в Республике Дагестан (+16,5%) и Чеченской Республике (+15,2%). В Москве бензин подорожал на 1,9%.
Представленные в Прикамье крупные федеральные игроки пока находятся в более выигрышном положении, чем местные. Так, средняя цена АИ-92 на вечер 25 июня на прикамских АЗС «Газпромнефти» составила 64,13 руб., на Аи-95 — 69,19 руб. В то же время на нескольких заправках сети в Перми нет бензина, к продаже предлагается только дизельное топливо.
Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» (занимает около 70% рынка розничной торговли топливом в регионе, управляется ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт») продает литр в среднем за 64,27 руб., Аи-95 — за 69,69 руб.
Ряд водителей сообщали в соцсетях, что на некоторых заправках объем продажи ограничен 40 литрами «в один бак». Также там перестали отпускать топливо в канистры.
В компании, владеющей сетью АЗС «ЛУКОЙЛ», пояснили, что ограничения на продажу бензина и ДТ возможны во время беспилотной и ракетной опасности. В пресс-службе подчеркнули, что все обязательства перед оптовыми потребителями, среди которых сельскохозяйственные предприятия, выполняются в полном объеме. Запрет на отпуск топлива в канистры в компании объяснили необходимостью соблюдения требований безопасности.
Темпы роста цен и условия отпуска горючего отличаются в разных муниципалитетах. Например, в Чайковском в сети АЗС «Татнефть» до недавнего времени действовало ограничение в 30 л в одни руки. Максимальный литраж не должен превышать 40 л в сети АЗС «Нефтехимром». В Чернушке, где действуют АЗС «ЛУКОЙЛ» и несколько частных заправок, ограничений по объему отпускаемого топлива нет.
На заправках Лысьвы ограничения тоже носят количественный характер. Например, на АЗС компании V&V водитель не может купить более 100 л топлива за визит. На «ЛУКОЙЛ» отпускают автолюбителям не более 40 л бензина и не более 80 л дизельного топлива. Те же ограничения действуют на «Экойл». При этом газ (метан или пропан) продается без каких-либо ограничений.
По данным УФАС, независимые сети не занимают доминирующего положения на рынке нефтепродуктов Пермского края, поэтому к ним не могут применяться меры антимонопольного реагирования.
Собеседник «Ъ-Прикамье», знакомый с ситуацией на рынке нефтепродуктов, говорит, что у независимых АЗС нет иного варианта, кроме повышения цены розничного бензина. «Производители продают тонну 95-го на бирже примерно за 75 тыс. руб., эти объемы выкупают крупные трейдеры, которые, в свою очередь, реализуют топливо со своей наценкой 25–30 тыс. (а если речь идет о быстрой доставке, то и все 35 тыс.) небольшим оптовикам, те тоже добавляют свои 25 тыс. руб. В итоге для конечного продавца стоимость составляет 125–130 тыс. за тонну». Источник добавил, что сейчас частные владельцы АЗС продают бензин, закупленный еще до скачка оптовых цен. Повышая цены в рознице, они пытаются создать финансовые запасы для будущих закупок.