Бензин дал газу

За несколько дней местные участники рынка увеличили цены на почти 20 руб. за литр бензина Аи-92 и Аи-95. Также ряд сетей АЗС ввели ограничения на объем продаваемого топлива. Рост цен игроки ранее объясняли ситуацией на рынке нефтепродуктов и сложностями с логистикой. Федеральные операторы сетей АЗС находятся в более выигрышной ситуации. Собеседники в отрасли полагают, что вариантов, кроме повышения цен, у региональных сетей нет. Они полностью зависят от цепочки трейдеров, которые после покупки топлива на бирже увеличивают его стоимость на несколько десятков тысяч.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С минувшего понедельника в Пермском крае произошел серьезный рост цен на топливо на независимых сетях АЗС. Так, по данным открытых источников, 23 июня цена топлива на «Нефтехимпром» и «Ликом» достигла свыше 74 руб. за литр Аи-92 и более 79 руб. за Аи-95. Суточный рост составил 4–5 руб. Уже 25 июня «Ликом» поднял цену 92-го бензина до 95 руб., а 95-го — до 99 руб. Также увеличилась цена на автозаправочных станциях «Экойл»: литр Аи-92 вырос с 69,9 до 74,9 руб., а АИ-95 с 74,3 до 79,2 руб.

Указанные компании — независимые участники рынка розничной продажи нефтепродуктов в регионе. «Нефтехимпром» управляет сетью из 39 АЗС, 20 из которых расположены в Перми. В структуру «Экойл» входят 18 бензиновых и газовых заправок, сеть «Ликом» состоит из 28 автозаправочных станций. С их руководителями связаться по известным редакции телефонам не удалось.

В «Нефтехимпроме» рост цен ранее объясняли сложившейся на рынке ситуацией и логистическими трудностями.

Стоит отметить, что за минувшую неделю средняя цена бензина в Прикамье выросла почти на 1,5 руб. и, по данным Росстата, составила 70,16 руб. за литр (68,67 руб. за аналогичный отчетный период). С 16 по 22 июня АИ-92 вырос в цене с 65,47 до 67,05 руб., АИ-95 — с 70,6 до 72,03 руб. Литр дизтоплива подорожал с 80,11 до 81,86 руб.

За прошлую неделю цены на бензин выросли в 78 субъектах РФ. Максимальный рост зафиксирован в Республике Дагестан (+16,5%) и Чеченской Республике (+15,2%). В Москве бензин подорожал на 1,9%.

Представленные в Прикамье крупные федеральные игроки пока находятся в более выигрышном положении, чем местные. Так, средняя цена АИ-92 на вечер 25 июня на прикамских АЗС «Газпромнефти» составила 64,13 руб., на Аи-95 — 69,19 руб. В то же время на нескольких заправках сети в Перми нет бензина, к продаже предлагается только дизельное топливо.

Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» (занимает около 70% рынка розничной торговли топливом в регионе, управляется ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт») продает литр в среднем за 64,27 руб., Аи-95 — за 69,69 руб.

Ряд водителей сообщали в соцсетях, что на некоторых заправках объем продажи ограничен 40 литрами «в один бак». Также там перестали отпускать топливо в канистры.

В компании, владеющей сетью АЗС «ЛУКОЙЛ», пояснили, что ограничения на продажу бензина и ДТ возможны во время беспилотной и ракетной опасности. В пресс-службе подчеркнули, что все обязательства перед оптовыми потребителями, среди которых сельскохозяйственные предприятия, выполняются в полном объеме. Запрет на отпуск топлива в канистры в компании объяснили необходимостью соблюдения требований безопасности.

Темпы роста цен и условия отпуска горючего отличаются в разных муниципалитетах. Например, в Чайковском в сети АЗС «Татнефть» до недавнего времени действовало ограничение в 30 л в одни руки. Максимальный литраж не должен превышать 40 л в сети АЗС «Нефтехимром». В Чернушке, где действуют АЗС «ЛУКОЙЛ» и несколько частных заправок, ограничений по объему отпускаемого топлива нет.

На заправках Лысьвы ограничения тоже носят количественный характер. Например, на АЗС компании V&V водитель не может купить более 100 л топлива за визит. На «ЛУКОЙЛ» отпускают автолюбителям не более 40 л бензина и не более 80 л дизельного топлива. Те же ограничения действуют на «Экойл». При этом газ (метан или пропан) продается без каких-либо ограничений.

По данным УФАС, независимые сети не занимают доминирующего положения на рынке нефтепродуктов Пермского края, поэтому к ним не могут применяться меры антимонопольного реагирования.

Собеседник «Ъ-Прикамье», знакомый с ситуацией на рынке нефтепродуктов, говорит, что у независимых АЗС нет иного варианта, кроме повышения цены розничного бензина. «Производители продают тонну 95-го на бирже примерно за 75 тыс. руб., эти объемы выкупают крупные трейдеры, которые, в свою очередь, реализуют топливо со своей наценкой 25–30 тыс. (а если речь идет о быстрой доставке, то и все 35 тыс.) небольшим оптовикам, те тоже добавляют свои 25 тыс. руб. В итоге для конечного продавца стоимость составляет 125–130 тыс. за тонну». Источник добавил, что сейчас частные владельцы АЗС продают бензин, закупленный еще до скачка оптовых цен. Повышая цены в рознице, они пытаются создать финансовые запасы для будущих закупок.

Дмитрий Астахов