Космическому залу планетария в Пензе присвоят имя Александра Самокутяева
Космическому залу пензенского планетария присвоят имя летчика-космонавта Александра Самокутяева. Предложение поддержал губернатор Олег Мельниченко. Инициатива поступила от участников проекта «Серебряная Пенза».
Фото: t.me / omelnichenko
Глава региона сообщил, что экспозиция зала будет расширена. «Аэрокосмический музей „Спутник“ готов предоставить новые экспонаты, среди которых пульт управления космическим кораблем, командиром которого был Герой России полковник Самокутяев», — написал господин Мельниченко.
Дополнительно Александру Самокутяеву посмертно присвоят звание почетного гражданина Пензенской области. Вопрос внесут на сессию Законодательного собрания региона.
Александр Самокутяев умер 17 июня 2026 года на 57-м году жизни. Он совершил два полета в космос: в 2011 году и в 2014 году. Был депутатом Госдумы VII и VIII созывов. Имя космонавта носит пензенская школа № 56.