Откололся от партии

Нижегородские единороссы пообещали дать оценку действиям депутата заксобрания Андрея Тарасова. Он заявил о выходе из «Единой России», сообщив, что ее праймериз на 7-ом избирательном округе были нечестными. Андрей Тарасов собирается пойти самовыдвиженцем на сентябрьские выборы депутатов заксобрания Нижегородской области, состязаясь на округе с кандидатом-единороссом Максимом Ребровым. Во фракции «Единой России» сообщили, что последние заявления Тарасова недопустимы и человек «перешел границы». Единороссы уверены, что бывший соратник нанес большой ущерб имиджу партии, Андрей Тарасов считает, что его незаслуженно «отцепили» от участия в выборах, как одного из самых активных депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Тарасов вышел из «Единой России» и готов состязаться с ее кандидатом на сентябрьских выборах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Андрей Тарасов вышел из «Единой России» и готов состязаться с ее кандидатом на сентябрьских выборах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заявления депутата нижегородского заксобрания Андрея Тарасова, который намерен в сентябре пойти на выборы депутатов по 7-му избирательному округу (Нижегородский район) против выигравшего праймериз депутата Максима Реброва, вызвали негативную реакцию среди коллег из «Единой России». Напомним, Андрей Тарасов заявил, что праймериз ЕР в Нижегородском районе были нечестными и прошли с многочисленными нарушениями.

«Я получил огромное количество обращений от жителей Нижнего Новгорода не отступать, идти дальше на выборы.

Все эти годы я честно и добросовестно работал на благо жителей. Собираюсь продолжить свою активную работу и дальше, в отличие от моего конкурента, который 2,5 года, будучи депутатом по партийному списку, ничего не хотел знать про Нижегородский район, а сегодня имитирует бурную деятельность, чтобы выиграть выборы и забыть про район до следующей избирательной кампании», — заявил Андрей Тарасов в соцсетях про своего потенциального соперника. Он добавил, что вышел из партии «Единая Россия» для того, чтобы принять участие в выборах как «независимый кандидат» (самовыдвиженец.— «Ъ»).

Председатель фракции ЕР в заксобрании Алексей Антонов сообщил, что пока единороссы не обсуждали поступок депутата Тарасова, но партийная комиссия или президиум политсовета регионального отделения обсудят эту ситуацию. «В любом случае такие заявления недопустимы. К нему и так было много претензий, а тут человек перешел все границы»,— добавил лидер фракции.

Опрошенные депутаты-единороссы также считают, что Андрей Тарасов зря пошел против коллектива.

«Я считаю, что он очень некрасиво поступил. Ему 65 лет, на пенсию уже заработал. Три созыва в законодательном собрании отработал — ну сколько можно заседать, пока тебя ногами вперед из парламента не вынесут? Уходить надо на пике славы. А он везде чихвостил председателя заксобрания Евгения Люлина», — заметил один из депутатов.

Другой парламентарий сообщил, что Андрей Тарасов ведет себя «абсолютно неадекватно и неправильно»: «Главное — непонятно, чего он добивается. Остаться депутатом на округе? Он уже сделал все для того, чтобы этого не случилось». Третий депутат-единоросс добавил, что действия Андрея Тарасова внесли большой внутренний хаос:

«Пусть выходит из партии и идет самовыдвиженцем. Хоть на президента пусть баллотируется. Но зачем все превращать в скандал? Иди и делай! Но не с партией, потому что партия решила по-другому. А так, у нас, конечно, плюрализм мнений».

Андрей Тарасов отметил, что после выхода из «Единой России» партийные санкции его уже не волнуют. Он рассказал, что является одним из самых активных депутатов в заксобрании, почти 12 лет был успешным координатором по вопросам физкультуры и спорта, шесть лет руководил региональным партпроектом «Чистая страна» и нареканий со стороны партии к нему не было. Депутат уверен, что в НРО «Единой России» его незаслуженно «отцепили» от выборов лишь для того, чтобы спикер заксобрания Евгений Люлин мог провести в депутаты по 7-му округу своего ставленника, руководителя аппарата заксобрания Максима Реброва. «Если личные интересы председателя заксобрания для них оказались выше партийных — чего они хотят, чтобы у них имидж не испортился? Так они знали об этом…»,— отметил Андрей Тарасов, добавив, что надеется на поддержку избирателей Нижегородского района.

В региональном исполкоме «Единой России» сообщили, что действия проигравшего партийные праймериз депутата «вызывают недоумение». «Избиратели 7-го округа сделали свой выбор (на праймериз.— „Ъ“), и к нему нужно относиться с уважением. Этого требует партийная, да и просто человеческая этика. Максим Ребров активно работает в округе, добился поддержки граждан на предварительном голосовании, поэтому может спокойно и уверенно входить в предвыборный период»,— заявил руководитель РИК Дмитрий Филипенко.

В реготделении также подчеркнули, что результаты праймериз Андрей Тарасов не оспаривал.

По мнению политолога Сергея Кочерова, «Единая Россия» — это партия власти, поэтому главная задача ее членов в том, чтобы всеми силами и дальше оставаться у властных рычагов: «Думаю, что депутат Тарасов абсолютно искренен, когда возмущается тем, что коллеги отцепили его от паровоза. Они не поддержали его кандидатуру, и он решил пойти своим путем, считая, что заслужил право быть во власти. Думаю, что многие из единороссов на его месте повели себя таким же образом».

«По большому счету, товарищи по ЕР должны простить Тарасову его самовыдвижение. Он же не пошел против власти, он сам хочет быть в этой власти и в этом суть правящей партии. Формально противопоставляя себя партийцам, он поступает в духе ЕР»,— полагает Сергей Кочеров.

Иван Сергеев