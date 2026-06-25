Дело, труба

В Богородске Нижегородской области почти неделю устраняли аварию на третьем водоводе. Местные жители оставались без воды и жаловались на то, что цистерны с мало пригодной технической водой приезжали днем, когда они были на работе. При этом Богородск оказался в числе городов с максимальным ростом тарифов на ЖКХ в 2026 году. Глава муниципалитета Алексей Коротков сообщил, что водовод сильно изношен и требуется замена двух веток труб от Хабарского до Богородска. Однако финансирования на эти цели нет. Местные власти надеются включить водовод в федеральную программу и разработали проектно-сметную документацию за 9,1 млн руб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту очередной аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вода в Богородске иногда становится дефицитом

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Вода в Богородске иногда становится дефицитом

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сотрудники управления водоканализационного хозяйства Богородска Нижегородской области почти неделю устраняли аварии на третьем водоводе. Часть города с населением свыше 30 тыс. человек жила без воды. Впервые об аварии на сетях холодного водоснабжения на улице Данилова окружная администрация сообщила 19 июня. 22 июня специалистам пришлось всю ночь устранять повреждения на третьем водоводе в районе Керамического завода, подача воды жителям была ограничена. 24 июня водовод снова прорвало, аварию устранили только к четырем часам утра 25 июня.

Все это время местные жители массово жаловались в соцсетях администрации Богородского округа на отсутствие воды. Граждане сообщали, что воды в их домах нет с 20 июня, нечем мыть посуду, невозможно постирать одежду.

Одна из жительниц подсчитала, что потратила на покупку питьевой воды более 10 тыс. руб.

В подобной ситуации оказалось больше половины Богородска, из-за аварии на водоводе пришлось закрывать детские сады. Некоторые богородчане возмущались тем, что муниципальная власть знала о критическом состоянии сетей, а отключения воды в Богородске происходят каждый месяц с ноября 2025 года. Зимой в городе тоже были проблемы с водоснабжением: в декабре произошла авария на втором водоводе, на несколько дней оставившая людей без воды. Богородская прокуратура тогда провела проверку и выявила нарушение сроков восстановления водоснабжения. По итогам этой проверки руководителя управления водоканализационного хозяйства дважды привлекали к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ за нарушение нормативов или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Более того, жителям пересчитали плату за воду на сумму более 1 млн руб.

На этом фоне жителей Богородска особенно возмутил не только рост тарифов на коммунальные услуги. Как писал «Ъ-Приволжье», Богородскому, Перевозскому и Сосновскому муниципальным округам в 2025 году утвердили максимальные в Нижегородской области индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2026 год — рост составил на 19,8%. Это выше, чем в городах области, например в Нижнем Новгороде с 1 октября тарифы вырастут на 10,2%, а в Дзержинске, Арзамасе, Выксе и Кулебаках — на 10,6%. По этому поводу жители Богородска возмущенно жаловались в соцсетях администрации, предполагая, что повышенные сборы пойдут на «прокорм начальников», а не на ремонт изношенных сетей, и требуя прокуратуру проверить, почему инфраструктура города долгое время остается в аварийном состоянии.

Отдельное недовольство горожан вызвало качество технической воды и время ее подвоза, который организовали власти на время устранения аварий.

Жители Богородская возмущались тем, что воду привозят днем, когда они находятся на работе. Другие жаловались, что техническая вода непригодна даже для уборной, а питьевую подвозную воду невозможно использовать в пищу.

Глава МСУ Алексей Коротков 25 июня сообщил, что течь на третьем водоводе была устранена около четырех часов утра. Однако он подчеркнул, что мера временная, потому что водовод очень сильно изношен и его толщина сейчас составляет 1–1,5 мм против нормативных 5 мм. «Вполне возможно, к этой проблеме придется вернуться, чтобы капитально отремонтировать водовод в этом участке»,— добавил Алексей Коротков.

Для устранения проблемы с водоснабжением города требуется полная замена двух ниток трубопровода диаметром 560 мм от Хабарского до Богородска, сообщил глава. Однако на эти цели средств в муниципальном бюджете нет, а работы потребуют федерального финансирования.

В администрации сообщили, что разработали проектно-сметную документацию, потратив на нее 9,1 млн руб., и теперь надеются, что строительство водопровода включат в федеральную программу. Алексей Коротков попросил прощения у жителей от себя и водоканала за причиненные неудобства, чем вызвал новый шквал негодования жителей в соцсетях.

А следственное управление Следственного комитета, промониторив сети, возбудило уголовное дело по статье «Халатность», решив проверить должностных лиц на предмет нарушений права граждан на нормальное водоснабжение.

Владимир Зубарев