В концессии не значатся

Прокуратура Прикамья требует признать недействительным договор аренды, заключенный в 2023 году между муниципальным предприятием и концессионером пермского водоканала «Новогор Прикамье». Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об аренде порядка 300 объектов муниципального имущества. По мнению прокуратуры, схема аренды городу невыгодна, а имущество может быть передано в концессию. В «Новогоре» с претензиями прокуратуры не согласны и считают, что все договоры были заключены в соответствии с законом.



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Зампрокурора Пермского края обратился в арбитражный суд с заявлением к ООО «Новая городская инфраструктура» и муниципальному предприятию «Пермводоканал». Оно направлено в интересах муниципального образования город Пермь. Как следует из карточки дела, категория иска — «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды». Из определения о принятии иска к производству ясно, что надзорный орган требует признать недействительной (ничтожной) сделкой договор аренды от 9 июля 2023 года между МУП и «Новогором». Также он настаивает на применении последствий недействительности сделки.

По данным «Ъ-Прикамье», прокуратура настаивает на недействительности договора, в рамках которого компания получила в возмездное пользование около 300 объектов ЖКХ на территории Перми. В качестве последствий недействительности сделки исковые требования предполагают возврат имущества в муниципальную собственность. При этом в будущем стороны могут заключить в отношении этих активов концессионное соглашение. «Договоры аренды, как считает заявитель, заключены на невыгодных для муниципалитета условиях, поскольку не предполагают, что компания будет инвестировать в полученное имущество,— рассказывает собеседник.— В свою очередь условия концессионного соглашения предполагают, что объекты будут модернизироваться».

ООО «Новогор-Прикамье» управляет водоканалом Перми, 100% долей принадлежит ООО «РКС-Холдинг», учредителем которого является ООО «Технопром» (Москва). Оно контролируется генерирующей компанией — ПАО «Т Плюс». Выручка компании за 2025 год составила 7,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,385 млрд руб.

Напомним, в 2013 году между администрацией Перми и ООО «Новогор-Прикамье» было заключено концессионное соглашение на 41 год. Компании переданы сети общей протяженностью более 2,2 тыс. км, водозабор, а также биологические очистные сооружения водопроводной и канализационной насосной станции. В документе предусмотрены обязательства концессионера по финансированию, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту изношенного оборудования, систем водоснабжения и водоотведения и по очистке сточных вод города. С 2013 по 2025 год общий объем инвестиций превысил 10,5 млрд руб. В рамках программы повышения надежности системы водоснабжения обновлено более 22 км сетей. За девять месяцев прошлого года в модернизацию и развитие сетей компания направила более 1,9 млрд руб.

В мэрии прокомментировать свое отношение к требованиям прокуратуры не смогли и пояснили, что в администрацию Перми и МУП «Пермводоканал» иск не поступал. «В случае поступления исковые требования надзорных органов будут изучены юристами, и будет подготовлена правовая позиция в рамках законодательства»,— уточнили в администрации.

В «Новогоре» отметили, что прокуратура оспаривает договор аренды на объекты системы водоснабжения и водоотведения, подписанный в 2023 году. По мнению ответчика, он заключен с соблюдением всех законодательных требований. В компании пояснили, что «намерены доказывать эту позицию в суде».

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев, курировавший сферу ЖКХ, предположил, что речь может идти об объектах, технологически связанных с имуществом, переданным в концессию «Новогору». Это имущество могло быть выявлено в ходе инвентаризации или в результате отказа бывших собственников этих объектов. «Полагаю, что объекты находятся в управлении „Перм­водоканала“ на праве хозяйственного ведения, и поскольку эта организация не является стороной концессионного соглашения, объекты не могут быть включены в это соглашение»,— уточнил эксперт.

Ирина Суханова