Хостелы спросят разрешения

Для открытия хостела в жилом доме может потребоваться разрешение жильцов. Законопроект разработала группа депутатов и сенаторов, его направили в правительство на отзыв. С 2019 года хостелы и гостиницы можно открывать только в нежилых помещениях. Правда, этот статус может получить и квартира, если ее переоформить. Таким образом некоторые предприниматели обходят ограничения. Предполагается, что теперь на пути открытия хостела в жилом доме появится новое препятствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Хотя зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сомневается, что инициативу реализуют. И, по ее словам, проблема куда шире и касается не только хостелов:

«У нас было много инициатив, связанных с необходимостью согласия собственников. Однако авторы, включая меня, получили отрицательные заключения правового управления. Нам указывают, что собственник вправе использовать нежилое помещение без согласия остальных жильцов. Поэтому от этой идеи отказались, но важно установить понятные правила.

Нужно определить порядок использования нежилых помещений, которого сейчас фактически нет. Кроме того, регионам стоит дать право устанавливать дополнительные требования к размещению бизнеса в нежилых помещениях МКД и туристических объектов в отдельно стоящих зданиях. При проектировании дома действуют ограничения, запрещающие, например, склады и производства. Но после ввода здания в эксплуатацию таких норм уже нет, и в результате там появляются склады, производства, квесты и другие спорные объекты.

Часто ли переводят жилые помещения в нежилые? Основной этап таких переводов уже завершен и был связан с ранней приватизацией. Сейчас новые дома сдаются с большим числом нежилых помещений на первых этажах. Проблема больше в тех объектах, которые ранее стали нежилыми или были выделены из общего имущества дома — это подвалы, колясочные, лифтерные. Именно с ними чаще всего и обращаются жители».

В марте в ЛДПР предлагали вообще запретить хостелы в многоквартирных домах. Похожую идею продвигала и «Справедливая Россия». Но ее законопроект Госдума отклонила еще в январе 2025 года. Инициатива, которую обсуждают сейчас, также касается размещения квестов в жилых домах. Член правления НПО «Лига хостелов» Евгений Насонов считает странным такой избирательный подход:

«Я отношусь к этой инициативе скорее отрицательно. Важно понимать, что подобная деятельность в квартирах уже запрещена. Речь идет о нежилых помещениях с отдельным входом на первых этажах жилых домов. Там размещается самый разный бизнес: супермаркеты, дарк-китчены, пивные бары и так далее. Однако претензии чаще всего почему-то возникают к хостелам, а теперь — к квестам. Мне кажется, законодателям стоит определиться с подходом. Либо они признают, что любой бизнес на первых этажах — от супермаркета до хостела — должен работать только с согласия жильцов. Но тогда велика вероятность, что подобной деятельности просто не будет, поскольку всегда найдутся те, кто что-то не согласует. Либо нужно зафиксировать, что такие помещения функционально отделены от жилой части дома и не требуют согласований. Тогда это правило должно действовать одинаково для всех видов бизнеса.

Насколько остра проблема размещения хостелов в нежилых помещениях? Мы обсуждали это еще в 2018 году. Проблема заключается не столько в расположении хостела, сколько в его качестве. Одно дело — общежитие для строительных рабочих, которое может вызывать недовольство жильцов. И другое — туристический хостел, к которому, как правило, претензий гораздо меньше. Все зависит от формата, уровня и состава гостей, а не от формального статуса помещения. Если же, например, в соседнем дворе появится отдельно стоящее здание, где разместят общежитие для 300 строительных рабочих, жители все равно будут недовольны, даже если это не часть их дома. То есть ключевым фактором остается не юридический статус, а характер объекта и то, как он влияет на окружающую среду».

Как отмечали СМИ, борьбу с хостелами в жилых домах в последнее время активизировали столичные власти. Только за прошлый год мэрия направила около шести десятков исков к владельцам таких объектов.

Астон О'Салливан