Европейским налогам добавят простоты

Еврокомиссия предлагает пересмотреть европейское налоговое законодательство для снижения регуляторной нагрузки на бизнес. В числе инициатив — отмена удержания налогов с дивидендов, роялти и процентов по займам, которые европейские компании из разных стран выплачивают друг другу, а также сокращение объема отчетности для международных групп компаний. Предполагается, что реформы помогут бизнесу сэкономить около €8 млрд в год, а также повысить свою конкурентоспособность. На фоне усложнения условий для международной торговли предложения выглядят своевременными, но их оперативное принятие не гарантировано: налоговые инициативы в ЕС требуют одобрения всех стран союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе

Фото: Francisco Seco / AP Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе

Фото: Francisco Seco / AP

Еврокомиссия (ЕК) 24 июня представила пакет мер по пересмотру налогового законодательства Евросоюза. Инициативы направлены на борьбу с бюрократией и сокращение регуляторной нагрузки на бизнес.

Первая группа мер предполагает упрощение прямого налогообложения.

Так, Еврокомиссия предлагает устранить один из барьеров для трансграничных платежей внутри ЕС — удержание налога с дивидендов, роялти и процентов по корпоративным займам, которые компании выплачивают друг другу. Сейчас при таких переводах часть суммы может удерживаться в виде налога в стране, откуда идет платеж. Затем компании-получателю приходится подтверждать право на возврат этих денег. Отказ от такой практики может ускорить движение средств внутри единого рынка и снизить издержки бизнеса, ожидают в ЕК.

Еще одна мера в этом же пакете должна поддержать инвестиции в исследования и разработки. Компании смогут сразу вычитать из налоговой базы расходы на лабораторное оборудование, станки и другую технику для научных проектов. По расчетам Еврокомиссии, это должно снизить стоимость таких вложений для бизнеса и сделать ЕС более привлекательным рынком для инновационных проектов.

Вторая группа мер касается пересмотра директивы DAC, регулирующей обмен налоговой информацией между странами ЕС.

Еврокомиссия предлагает сократить избыточную отчетность для международных групп компаний. Сейчас им приходится подавать дублирующие сведения в налоговые органы разных стран.

Другое предложение Еврокомиссии должно поддержать экономику замкнутого цикла и онлайн-платформы. Сейчас последние, например Vinted, eBay, Wallapop, обязаны передавать налоговым органам данные о продавцах, если те превышают установленный порог продаж (€2 тыс. в год) или количество сделок (30).

Среди инициатив ЕК — отказ от критерия по числу сделок и повышение денежного порога до €3 тыс. в год. В результате из-под автоматической отчетности могут быть выведены более 10 млн продавцов, прежде всего тех, кто продает подержанные товары. Мера должна снизить нагрузку на онлайн-платформы — им придется собирать, хранить и передавать налоговым органам меньше данных.

Предложенные ЕК меры должны способствовать достижению ориентиров, которые комиссия зафиксировала в конце 2024 года: к 2029-му административная нагрузка на бизнес может сократиться как минимум на 25%, а для малых и средних компаний — на 35%.

По расчетам Еврокомиссии, изменения помогут бизнесу сэкономить около €8 млрд в год. Снижение нагрузки важно и само по себе: оно облегчает компаниям работу на территории всего союза. Упрощение процедур, считают в ЕК, сделает ЕС более привлекательным местом для инвестиций, исследований и расширения бизнеса. В Брюсселе рассчитывают, что меры также позволят европейским компаниям оставаться конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке. С учетом усиления торговой напряженности эти предложения выглядят своевременными.

Теперь предложения Еврокомиссии должны пройти согласование в Совете ЕС. Поскольку речь идет о налоговой сфере, для их одобрения потребуется поддержка всех стран союза. Даже в случае принятия меры заработают не сразу: каждое государство ЕС должно будет внести изменения в национальное законодательство, а для части положений предусмотрены переходные периоды.

Кристина Боровикова