Органы соцзащиты получили 990 заявлений на матпомощь из-за паводка в Бугуруслане

Для получения единовременной материальной помощи накануне в органы соцзащиты было направлено 990 заявлений от жителей Бугуруслана и Бугурусланского района. Все обращения связаны с паводком, который возник в регионе из-за рекордного количества осадков в минувшие выходные.

Все заявления направлены на получение единовременной выплаты в размере 15,6 тыс. руб. Еще 137 жителей подали обращение на получение финансовой помощи из-за утраты имущества первой необходимости. В зависимости от ущерба пострадавшим могут выплатить от 78,3 тыс. руб. до 156,7 тыс. руб.

На подтопленных территориях начали работу специальные комиссии, которые оценивают причиненный имуществу ущерб. Накануне жители Бугуруслана сообщили «Ъ—Волга», что вода пошла на спад, а ситуация начала стабилизироваться.

Яна Вежлева