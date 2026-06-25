Оренбургский депутат призвал УФАС и прокуратуру разобраться в повышении цен на бензин и газ

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Александр Трубников, который также возглавляет местную фракцию «Единой России», обратился в УФАС и прокуратуру с требованием разобраться в повышении цен на бензин и газ.

Как сообщает господин Трубников, накануне в партию обратилось большое число избирателей, которые были возмущены резким повышением цен, в частности на пропан-бутан. Местные жители сообщали, что за последние сутки цена на один литр газа взлетела сразу на 10 руб. Депутат заметил, что ранее цены росли постепенно, а сейчас на рынке произошел «ощутимый скачок».

В партии заявили, что цены на топливо должны быть объективными, а не конъюнктурными. Все необходимые сообщения в структуры представители уже направили.

Яна Вежлева