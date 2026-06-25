Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 26 июня

Австралийский доллар 52,1274
Английский фунт 99,4445
Белорусский рубль 26,7942
Гонконгский доллар* 96,4482
Дирхам ОАЭ 20,5949
Доллар США 75,6347
Евро 85,7697
Индийская рупия** 80,0533
Казахстанский тенге** 15,5301
Канадский доллар 53,1366
Китайский юань 11,0440
СДР 102,3232
Сингапурский доллар 58,3286
Турецкая лира* 16,2824
Украинская гривна* 16,8366
Шведская крона* 77,3746
Швейцарский франк 93,2725
Японская иена** 46,7631

*За 10. **За 100.