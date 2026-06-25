Черноземье 25.06.2026, 18:15 Официальные курсы валют ЦБ на 26 июня Австралийский доллар 52,1274 Английский фунт 99,4445 Белорусский рубль 26,7942 Гонконгский доллар* 96,4482 Дирхам ОАЭ 20,5949 Доллар США 75,6347 Евро 85,7697 Индийская рупия** 80,0533 Казахстанский тенге** 15,5301 Канадский доллар 53,1366 Китайский юань 11,0440 СДР 102,3232 Сингапурский доллар 58,3286 Турецкая лира* 16,2824 Украинская гривна* 16,8366 Шведская крона* 77,3746 Швейцарский франк 93,2725 Японская иена** 46,7631 *За 10. **За 100.