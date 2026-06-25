Саратовский фарш с сальмонеллой изымают из оборота в Туле

Продукция саратовского птицекомбината «Курников» попала под внимание Россельхознадзора после того, как в тульском полуфабрикате обнаружили сальмонеллу. Речь идет о замороженных рубленых изделиях с мясом индейки под названием «Хуторской», сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Туле у ИП нашли тонну фарша с сальмонеллой из Саратова

Фото: Нина Шевченко В Туле у ИП нашли тонну фарша с сальмонеллой из Саратова

Фото: Нина Шевченко

Партию весом почти 1 т получил индивидуальный предприниматель из Тулы Евгений Ковтун. Проверка, проведенная Тульским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», показала, что продукция не соответствует требованиям безопасности. Надзорное ведомство объявило бизнесмену предостережение.

ИП необходимо изъять опасную партию из оборота и не допускать продажи продукции, в которой обнаружены возбудители инфекционных заболеваний.

Марина Окорокова