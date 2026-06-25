Беспилотную опасность объявили в Пензенской области
Опасность БПЛА объявили в Пензенской области. Соответствующее уведомление пришло от РСЧС.
Фото: ИА Общественное мнение
Рекомендуется не подходить к окнам, отключить свет, газ и воду. Пройдите в комнату с несущими сплошными стенами. Это может быть санузел или коридор. Находитесь в безопасном месте до отбоя угрозы.
Если вы на улице, избегайте открытых пространств. Укройтесь в ближайшем здании, на паркинге или в подземном переходе.
Губернатор Олег Мельниченко призывает граждан сохранять спокойствие и быть бдительными. Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.