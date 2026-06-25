Беспилотную опасность объявили в Пензенской области

Опасность БПЛА объявили в Пензенской области. Соответствующее уведомление пришло от РСЧС.

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Рекомендуется не подходить к окнам, отключить свет, газ и воду. Пройдите в комнату с несущими сплошными стенами. Это может быть санузел или коридор. Находитесь в безопасном месте до отбоя угрозы.

Если вы на улице, избегайте открытых пространств. Укройтесь в ближайшем здании, на паркинге или в подземном переходе.

Губернатор Олег Мельниченко призывает граждан сохранять спокойствие и быть бдительными. Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко