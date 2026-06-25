В Махачкале при перестрелке погиб человек

Переросший в стрельбу конфликт произошел в махачкалинском поселке Тарки. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

По версии следствия, вечером 24 июня на территории бывшей школы между несколькими жителями произошел конфликт. Один из них выстрелил из травматического пистолета в другого. От полученных ранений последний скончался на месте. Еще одного участника перестрелки с огнестрельными ранениями доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также вооруженное хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В настоящее время один из подозреваемых задержан, второй фигурант — в больнице.