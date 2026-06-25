Россиянам, вернувшимся из-за рубежа, предложили посвятить отдельный государственный праздник

Центральное Агентство Миграции направило Президенту России Владимиру Путину обращение с предложением учредить новую памятную дату — День возвращения соотечественников в Россию, который предлагается ежегодно отмечать 23 июня.

Инициатива появилась на фоне роста числа репатриантов. Если в первом квартале 2025 года они составляли 18,7% участников Государственной программы переселения соотечественников, то за аналогичный период 2026 года их доля выросла почти вдвое — до 38,8%.

По данным МВД России, с момента запуска программы в страну уже переехали более 1,2 млн человек. При этом Центральное Агентство Миграции отмечает рост числа людей, которые возвращаются в Россию после длительной жизни за рубежом осознанно — ради семьи, безопасности, сохранения культурной идентичности и воспитания детей.

Для регионов Черноземья тема также остается актуальной. Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области участвуют в государственной программе переселения соотечественников и традиционно заинтересованы в привлечении новых жителей и квалифицированных специалистов.

В случае поддержки инициативы 23 июня может стать новой памятной датой, посвященной возвращению соотечественников на историческую Родину. Авторы инициативы считают, что такой праздник позволит привлечь внимание к вопросам адаптации переселенцев и подчеркнет значимость их решения связать свое будущее с Россией.