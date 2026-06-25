Пуля по-братски

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования Артема Арутюнова, брата криминального авторитета Армена Арутюняна (Армен Каневской). В 2011 году по указанию Арутюнова киллер стрелял в жителя Новороссийска Армена Ванецяна, но тот остался жив. Как выяснилось, брат вора в законе мстил потерпевшему за показания против Армена Каневского, благодаря которым тот был осужден (в колонии он умер). Артем Арутюнов и его сообщник Артур Барсегян осуждены заочно, оба находятся в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Защита Артема Арутюнова, осужденного в марте текущего года Приморским райсудом Новороссийска, направила жалобу на приговор в Четвертый кассационный суд, информация опубликована в картотеке суда. Господин Арутюнов признан подстрекателем при организации убийства группой лиц по найму. Жертвой преступников должен был стать житель Новороссийска Армен Ванецян, но тому удалось спастись, поэтому Артему Арутюнову вменили в вину покушение на убийство. Вторым фигурантом дела является Артур Барсегян, непосредственный участник нападения и ответственный за перевозку оружия.

Оба подсудимых находятся в международном розыске, приговор вынесен заочно. Артему Арутюнову назначено наказание в виде 14,5 года, Артуру Барсегяну — 13 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2009 году у Армена Ванецяна возник конфликт с вором в законе Арменом Арутюняном.

Конфликт обострился, когда Армен Ванецян в нарушение установленного в криминальном мире порядка сам назначил встречу господину Арутюняну.

Чтобы наказать господина Ванецяна, подручные Армена Каневского устроили налет на ресторан «Старый фаэтон» в Новороссийске. Армен Ванецян и его знакомые были жестоко избиты, один пострадавший умер. В 2010 году Армен Арутюнян и его сообщники были осуждены; Армен Ванецян активно давал показания против вора в законе и его окружения. Армен Каневской, получивший 11 лет лишения свободы, отправился отбывать наказание в Астраханскую область, где вскоре скончался от обострения хронической болезни.

После смерти брата Артем Арутюнов искал возможность отомстить Армену Ванецяну, которого считал виновником смерти брата. Мужчина попросил своего знакомого Артура Барсегяна найти оружие, привлечь еще одного сообщника и организовать нападение. За выполнение заказа брат Армена Каневского пообещал купить каждому из исполнителей по двухкомнатной квартире. В сентябре 2011 года Артур Барсегян и его сообщник, данные которого в приговоре не указаны, приехали в Новороссийск и начали следить за Арменом Ванецяном, который жил в пригороде. Злоумышленники выяснили, что мужчина, который после перенесенных травм передвигался на костылях, ежедневно выходил к морю на прогулку. В день нападения Барсегян находился за рулем автомобиля и следил за домом. Второй нападавший приехал на мотоцикле, у него были пистолеты ТТ и ИЖ-78.

Увидев мужчину на костылях, киллер, приехавший на мотоцикле, подошел к нему и сказал: «Я от брата», после чего выстрелил Армену Ванецяну в голову. Потерпевший успел ударить злоумышленника костылем и упал, но к стрелявшему уже бежали прохожие, сделать еще один выстрел тот не смог.

Пострадавшего доставили в больницу, ранение оказалось несмертельным.

Защита подсудимых сообщила суду, что Артем Арутюнов и Армен Барсегян не признают себя виновными. Свидетели рассказывали, что участники нападения скрывались от правоохранительных органов РФ на территории Украины. В 2011 году свидетель видел Артема Арутюнова и его приближенных в Мариуполе. «Они планировали дальше двигаться в Киев, он был эмоционально расстроен, что он организовал преступление, но у него не получилось»,— сообщил следствию свидетель.

Анна Перова, Краснодар