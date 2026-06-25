В Самаре прошла конференция Domclick Digital Day

В четверг, 25 июня, в Самаре состоялась конференция Domclick Digital Day для профессионалов рынка недвижимости. В мероприятии приняли участие руководители девелоперских и строительных компаний, представители органов государственной власти и рынка недвижимости.

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что настало время для грамотного планирования и администрирования будущих вложений. «В регионе сделан акцент на комплексное развитие территорий (КРТ). Главная задача — комфорт жителей. Люди хотят проживать в современных домах с доступной социальной инфраструктурой. Поэтому в последние два года мы меняем правила застройки под реалии сегодняшнего дня. Центр города Самары — это огромное количество деревянной застройки. Мы нашли решения, которые позволяют сохранить памятники архитектуры и предлагать застройщикам проекты КРТ, которые органично впишутся в историческую часть и даже через 100 лет останутся современными»,— отметил глава региона.

Директор департамента Домклик Сбербанка Алексей Лейпи представил актуальные инновации для основных сегментов рынка, а также дал прогнозы о развитии ипотечного рынка в ближайшее время. Эксперт отметил, что доля ипотек с государственной поддержкой снизилась до 60% после периода стабильности в 70–80%. Наиболее популярным продуктом по-прежнему является семейная ипотека: за май 2026 года выдано более 117 млрд рублей, составивших 50,8% от общего объема кредитования. «По мере снижения ключевой ставки растет спрос на рыночные программы ипотеки. Если посмотреть на ситуацию в перспективе, мы увидим, что рынок жилья, в части взаимоотношения его первичного и вторичного сегментов, постепенно возвращается к равновесному состоянию. В процессе этой адаптации рынок может временно сократиться, что скорее всего последует за модификацией условий по семейной ипотеке — крупнейшей льготной программы на ипотечном рынке»,— заявил господин Лейпи, добавив, что среди сегментов недвижимости, привлекающих все больший интерес в этом году, стоит обратить внимание на ИЖС.

Руководитель департамента Домклик Сбербанка также подчеркнул, что «рынок недвижимости находится на этапе фундаментальной цифровой трансформации всей отрасли». «Мы активно развиваем технологии искусственного интеллекта, создавая человекоцентричные сервисы, чтобы наши клиенты могли найти и купить жилье буквально в пару кликов. Особенное внимание мы уделяем онлайн-сделкам. Благодаря цифровизации мы добились того, что каждая третья сделка на Домклик проходит онлайн, без личных встреч сторон. Покупателю и продавцу больше не нужно видеть друг друга – асинхронный формат позволяет каждому участнику совершать необходимые действия на нашей платформе в комфортном для себя темпе, месте и времени. Это значительно оптимизирует процесс, делая его прозрачным и бесшовным, но самое главное безопасным, ведь мы гарантируем возмещение потерь в случае потери права собственности»,— рассказал эксперт.

В рамках Domclick Digital Day Госжилинспекция Самарской области и Сбербанк подписали соглашение о развитии сервиса оперативного реагирования на заявки жителей в управляющие домами организации. Теперь каждый собственник квартиры может направить обращение в УК онлайн — через приложение СберБанк Онлайн (раздел «Дом») или напрямую в сервисе Домклик. Здесь же жители отслеживают статус заявки и получают новости от компании.

Андрей Сазонов