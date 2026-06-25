Обед отменяется

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел спор региональной прокуратуры, четырех поставщиков школьного питания и 106 образовательных учреждений Челябинска. Он удовлетворил требования о признании недействительными договоров на 2 млрд руб. между АО «Уральский комбинат питания», школами и детскими садами. Однако суд не стал взыскивать более 63,4 млн руб. с двух ответчиков — ООО «Трансхолод» и «Комбинат питания». «Уральский комбинат питания» дважды становился участником дел об антиконкурентных соглашениях. В 2024 году управление ФАС РФ по Челябинской области признало сговор между компанией и комитетом по делам образования Челябинска. По данным антимонопольной службы, 106 школ и детских садов склонили к заключению трехлетних контрактов с поставщиком на общую сумму 2 млрд руб. В 2025 году УФАС выявило еще нескольких участников картеля на рынке школьного питания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление региональной прокуратуры и признал недействительными договоры на организацию школьного питания между АО «Уральский комбинат питания» и 106 образовательными учреждениями. Стоимость контрактов составляла свыше 2 млрд руб. Однако первая инстанция отклонила требование надзорного ведомства взыскать более 63,4 млн руб. с двух соответчиков по делу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В судебном заседании, состоявшемся 25 июня 2026 года, дело судом рассмотрено, исковые требования удовлетворены частично. Суд признал недействительными договоры на оказание услуг по организации горячего питания, заключенные между АО „Уральский комбинат питания“ и 106 образовательными учреждениями Челябинска. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано»,— сказано в сообщении арбитражного суда региона.

Заявление рассматривалось с февраля 2025 года. В список ответчиков, помимо «Уральского комбината питания», входили еще три поставщика — ООО «Детское питание — ДОП», ООО «Трансхолод» и ООО «Комбинат питания», а также 106 школ и детских садов Челябинска. С последних двух компаний прокуратура намеревалась взыскать денежные средства в бюджет. Так, компании «Трансхолод» истец выставил требования в размере 45,4 млн руб., а «Комбинату питания» — 18 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала АО «Уральский комбинат питания» принадлежит комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. Руководителем является Рудольф Готфрид, возглавляющий организацию с 2024 года. В 2025-м выручка компании от продаж составила 843,5 млн руб., чистая прибыль — 453 тыс. руб. В 2023 году предприятие заключило 124 контракта со школами на общую сумму 363,5 млн руб., в 2024-м —75 контрактов с образовательными и социальными учреждениями на 313,4 млн руб., в 2025-м — 68 договоров на 317 млн руб., в 2026-м пока подписано 22 соглашения на 57,3 млн руб.

«Ъ-Южный Урал» направил в АО «Уральский комбинат питания» запрос с просьбой прокомментировать решение суда.

В ходе рассмотрения заявления прокуратура также просила принять обеспечительные меры. Ведомство хотело арестовать имущество «Трансхолода», «Комбината питания» и «Детского общественного питания — ДОП», запретить им расторгать трудовые договоры с сотрудниками, выплачивать дивиденды, заключать сделки по отчуждению и многое другое, что может ухудшить финансовое состояние компаний. Однако арбитражный суд в принятии обеспечительных мер отказал. Впоследствии прокуратура попыталась оспорить это решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

В качестве третьих лиц в деле участвовало управление ФАС РФ по Челябинской области, комитет по делам образования Челябинска, городское управление муниципальных закупок администрации, а также управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

«Уральский комбинат питания» ранее был признан участником антиконкурентного сговора на рынке школьного питания. К такому выводу весной 2024 года пришло управление ФАС РФ по Челябинской области.

Антимонопольное ведомство заявило о сговоре между «Уральским комбинатом питания» и комитетом по делам образования Челябинска. По данным УФАС, нарушения нашли в 18 совместных закупках 106 школ, которые провели в 2021 году. По итогам торгов все образовательные организации заключили с «Уральским комбинатом питания» трехлетние контракты на организацию и поставку школьного питания на общую сумму 2 млрд руб.

Дело по признакам сговора было возбуждено еще в декабре 2023 года. Тогда УФАС сообщило, что конкурсная документация для торгов была «заточена» под «Уральский комбинат питания», а школы не принимали решения о совместных конкурсах и заключении трехлетних контрактов. По данным антимонопольной службы, к этому их склонял комитет по делам образования Челябинска.

Впоследствии «Уральский комбинат питания» и комитет пытались обжаловать решение УФАС о признании незаконной договоренности между ними. Однако суды различных инстанций отказали в требованиях.

В октябре 2024 года УФАС возбудило еще одно дело по сговору на торгах школьного питания. В нем, помимо «Уральского комбината питания», фигурировало ООО «Детское общественное питание — ДОП», «Комбинат питания», «Кардинал», «Диалогплюс» и двое индивидуальных предпринимателей. В мае 2025 года УФАС доказало факт антиконкурентного соглашения хозсубъектов при проведении 27 закупок на оказание услуг по организации горячего питания в школах Челябинска и области в 2022–2024 годах. Компании и индивидуальных предпринимателей оштрафовали на 5 млн руб. По данным антимонопольного ведомства, участники картеля для победы определенной компании использовали схемы «единственный поставщик» и «единственный победитель». С помощью первой схемы они определяли организацию, которая сделает первое ценовое предложение и победит в торгах. Второй план состоял в том, что участники подают мнимые заявки для имитации конкуренции. Кроме того, сообщники использовали общую инфраструктуру: IP-адреса, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты, имели длительные и устойчивые финансовые взаимоотношения и совместно принимали управленческие решения. Фактический доход участников картеля, по данным челябинского УФАС, составил 90 млн руб.

Вскоре после этого главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). В июле в офисах и домах руководителей компаний-участников картеля прошли обыски, были изъяты деньги и документы.

Ольга Воробьева