Астраханский губернатор сменил стратегию и ушел в аутсайдеры

Три позиции в национальном рейтинге глав регионов за май-июнь 2026 года потерял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. С 58 места в марте-апреле он опустился на 61-е, следует из исследования центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

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Сравнение ежемесячных обзоров политолога Андрея Серенко показывает резкую смену имиджевой стратегии астраханского губернатора. Если в исследовании за март–апрель эксперт делал акцент на участии господина Бабушкина в федеральных инфраструктурных проектах — прежде всего на развитии международного транспортного коридора «Север-Юг» и визите в регион комиссии Николая Патрушева, — то в майско-июньском комментарии внимание сместилось на внутриполитическую повестку.

За последние два месяца в центре внимания оказались прошедшие в регионе праймериз «Единой России», подготовка к выборам в Госдуму и областную думу, а также серия публичных мероприятий: фестиваль «Матушка Земля», форум креативных индустрий и подготовка Каспийского медиа-форума. «Очевидно, Игорь Бабушкин намерен сделать актуализацию астраханской региональной идентичности одним из приоритетов своей внутренней политики, как минимум на предвыборный период. В логику такого курса ложится и повышенное внимание астраханского губернатора к организации очередного Каспийского медиа-форума, который запланирован на вторую половину 2026 года. В начале июня этот вопрос Бабушкин обсудил в Москве с советником президента РФ Антоном Кобяковым», — считает Андрей Серенко.

Политолог также фиксирует работу губернатора по модернизации коммунальной инфраструктуры, в частности замену водовода в микрорайоне Бабаевского, и отмечает сокращение числа аварий на сетях вдвое с начала 2026 года.

При этом в комментарии по итогам мая–июня господин Серенко указывает, что кадрового обновления по итогам праймериз в части кандидатов в Госдуму не произошло. Победителями предварительного голосования остались действующие депутаты Леонид Огуль и Ринат Аюпов.

Динамика рейтинга Игоря Бабушкина фиксируется на фоне общего усиления позиций губернаторов-технократов, в частности главы Тверской области Виталия Королева. В марте-апреле он входил в третью группу рейтинга (61-е место), а в мае-июне поднялся на 59-ю строчку, перейдя во вторую группу. На 58-й позиции, которую ранее занимал господин Бабушкин, теперь расположился губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, ранее входивший в третью группу рейтинга (62-е место).

Нина Шевченко