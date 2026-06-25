Продавца автомобилей в Ижевске осудили за дачу взятки сотруднику ГИБДД
Ленинский райсуд Ижевска вынес приговор директору местной компании «Рус Авто Пробег» за дачу взятки (ст. 291 УК) сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Обвиняемый с 2019 года торговал б/у автомототранспортными средствами, поэтому регулярно обращался в местное ГИБДД за их регистрацией. Как установил суд, при этом он за плату помогал физлицам получать такие услуги «в сокращенные сроки и без записи через ЕПГУ», за что давал взятки инспектору. С декабря 2019-го по март 2025 года он в общей сложности заплатил 147 тыс. руб.
Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суд учел, что бизнесмен явился с повинной и раскаялся в содеянном, и назначил ему 500 тыс. руб. штрафа.