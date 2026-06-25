АвтоВАЗ зарегистрировал товарные знаки Onegin, Bagira и Elegia

АвтоВАЗ подал в Роспатент семь заявок на регистрацию товарных знаков. Как следует из публикации ведомстве, в перечне значатся названия Onegin, Bagira, Poema, Elegia, Tezis, Tenor и Arteus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Документы были поданы 22 июня 2026 года, а их публикация в базе ведомства состоялась спустя два дня. Заявки оформлены по 12-му классу МКТУ, который охватывает автомобили, запасные части и аксессуары к ним.

В случае одобрения регистрации автопроизводитель сможет использовать указанные названия для новых моделей Lada.

Андрей Сазонов