В Самаре возбуждено дело после гибели рабочего, упавшего на стройке с 17 этажа

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели работника на стройплощадке. Трагедия произошла 22 июня на стройплощадке многоквартирного дома в Октябрьском районе. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что 38-летний разнорабочий упал в недостроенную вентиляционную шахту с 17-го этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Преступление квалифицировано по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют, кто именно на объекте отвечал за соблюдение техники безопасности и охраны труда.

Георгий Портнов