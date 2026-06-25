В Челябинской области число вакансий для курьеров выросло в три раза

В мае 2026 года в Челябинской области количество вакансий для курьеров увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион попал в топ-3 субъектов Уральского федерального округа по этому показателю. На Челябинскую область пришлось 21% предложений от всего объема размещенных в УрФО вакансий для курьеров, сообщает hh.ru.

В топ-3 по УрФО также попали Ханты-Мансийский автономный округ (23% вакансий для курьеров) и Свердловская область (29%).

По итогам весны 2026 года на вакансии в сфере доставки в Челябинской области пришлось всего 2% откликов, а на предложения работы для упаковщиков и комплектовщиков — 6%.

По данным hh.ru, к началу лета курьеры стали одним из самых востребованных видов подработки в России. При этом сам рынок частичной занятости показывает положительную динамику. Доля предложений о подработке достигла 38% — это максимальное значение с начала 2026 года. Аналитики hh.ru отмечают, что сопоставимые значения фиксировались только в предновогодний сезон — до 33% в ноябре и 35% в декабре.

Анна Бабенко