Главная роль в интерьере

Кино — это не только игра актеров и закрученный сюжет, но и колоссальная работа художников- постановщиков, которая часто остается в тени. Иногда дома, мебель и цветовая палитра на экране говорят со зрителем громче, чем сами персонажи. Они задают настроение, раскрывают характер героев и диктуют тренды в реальном дизайне на десятилетия вперед.

«Абстракция: Искусство дизайна»

16+

Режиссеры Морган Невилл, Брайан Оакс, Элизабет Чай Васархели, 2017

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Сериал позволяет заглянуть в творческий процесс людей, которые формируют современную визуальную среду. Здесь интересно не столько готовое решение, сколько путь от идеи до реализации. Как рождаются пространства, предметы и проекты, которыми впоследствии вдохновляется весь мир.

Отель «Гранд Будапешт»

16+

Режиссер Уес Андерсон, 2014

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск

Режиссер Уэс Андерсон создал один из самых узнаваемых интерьеров в истории кино. Фильм, в котором пространство выстроено с такой же тщательностью, как сюжет. Интерьеры здесь задают настроение, управляют ритмом повествования и помогают раскрыть характеры героев. Особое внимание стоит обратить на работу с цветом, масштабом и геометрией пространства.

«Эмма»

16+

Режиссер Отем де Уальд, 2020

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Фильм предлагает современный взгляд на английскую классику через язык интерьера. Особняки, цветочные композиции и регулярные сады здесь не просто исторические декорации, а важная часть визуального повествования. Особенно интересны сочетания пастельной палитры, антикварной мебели и декоративных деталей.

«Я — это любовь»

16+

Режиссер Лука Гуаданьино, 2009

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cineclubelmuro.com Фото: cineclubelmuro.com

Редкий пример кино, где архитектура и интерьер становятся полноценными участниками действия. Историческая вилла в Милане задает эмоциональный тон всему повествованию: строгие линии, благородные материалы и продуманная связь внутренних помещений с окружающим садом создают ощущение сдержанной элегантности.

«Гордость и предубеждение»

16+

Режиссер Джо Райт, 2005

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: thoughtcatalog.com Фото: thoughtcatalog.com

Одна из самых убедительных кинематографических интерпретаций жизни английской усадьбы. Внимание привлекают не только интерьеры домов, но и окружающий ландшафт: парки, старые деревья, водоемы и открытые виды, которые создают ощущение гармонии между архитектурой и природой.

Инна Лаврова