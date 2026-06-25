Шифр загородного отдыха

Современный загородный отдых — это прежде всего баланс между уединенным комфортом, экологичной средой и привычным городским качеством сервиса. В Самарской области примером такой экосистемы стал семейный курорт «6-25», расположенный в Красноярском районе, в селе Малая Царевщина. Пространство спроектировано как автономная территория, где реликтовый сосновый бор на берегу реки Сок сочетается с развитой инфраструктурой для спорта, оздоровления и гастрономии.



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За лаконичным названием «6-25» скрывается концептуальный шифр. Цифры обозначают порядковые номера букв в английском алфавите, которые складываются в слово FAMILY (семья). Этот код отражает главную миссию проекта: создать безопасную среду, ориентированную на ценности разных поколений, где каждый чувствует себя частью большого сообщества. Благодаря вековому лесу здесь формируется уникальный микроклимат с высокой концентрацией фитонцидов, способствующий снижению стресса и укреплению иммунитета.

Жилой фонд, состоящий из просторных номеров, элегантных коттеджей и вилл, выполнен в концепции современного минимализма с элементами скандинавского стиля. Продуманная логистика позволяет комфортно отдыхать здесь вне зависимости от сезона.

Для круглогодичного расслабления на территории функционирует собственный SPA-комплекс. В распоряжении гостей — классическая сауна, восточный хаммам, круглогодичные горячие термы и оборудованные локации для релаксации. Профессиональные спа-программы и различные массажные техники направлены на глубокое физическое и ментальное восстановление сил.

Гастрономическая составляющая представлена рестораном и концептуальным спортбаром. Меню базируется на блюдах домашней и европейской кухни, приготовленных из локальных фермерских продуктов Самарской области. Особый акцент сделан на использовании профессионального техасского смокера: мясные и рыбные деликатесы здесь готовят методом длительного томления на натуральной древесной щепе. С наступлением тепла к основным залам добавляется просторная летняя веранда, где запускается гастрономический фестиваль с сезонными новинками.

В теплое время года открытая инфраструктура комплекса значительно расширяется. Главной точкой притяжения становится аквазона площадью более 400 кв. метров. Она включает в себя два бассейна, оснащенных современными системами подогрева и непрерывной фильтрации воды.

Спортивный и развлекательный кластер курорта занимает более 1000 кв. метров. Для командных видов спорта оборудованы площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Особое место занимает собственный падел-корт — площадка для динамичной игры, совмещающей элементы тенниса и сквоша. В пункте проката доступна техника для прогулок по подготовленным лесным трассам: от велосипедов до квадроциклов. Летнюю активность дополняют утренние занятия йогой на свежем воздухе.

Для младших гостей предусмотрены безопасный уличный городок и детская комната с ежедневными анимационными программами, квестами и развивающими мастер-классами.

Команда «6-25» также организует под ключ частные и корпоративные события любого масштаба: от выездных свадебных регистраций среди сосен до выпускных вечеров, юбилеев и тимбилдингов с элементами спортивного ориентирования. В вечернее время фокус смещается к аквазоне, где организуются музыкальные программы, кинопросмотры на свежем воздухе и семейные турниры по настольным играм.

Инна Лаврова