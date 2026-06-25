Два формата гостеприимства под одной крышей

Комплекс из двух отелей — ibis Москва Октябрьское поле и ibis budget Москва Панфиловская — открылся в июне 2017 года. Оба бренда работают по единым стандартам международного оператора Accor. Концепция комбо-отеля позволяет гостям выбирать подходящий уровень сервиса и бюджета в рамках одного здания: классический трехзвездочный формат в ibis или более минималистичный и доступный вариант в ibis budget.



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Здание расположено в тихом жилом районе на северо-западе Москвы с развитой инфраструктурой, магазинами и кафе. Ближайшая станция МЦК «Панфиловская» находится в трех минутах пешком, а до метро «Октябрьское поле» можно дойти за десять минут. Отсюда удобно добираться до ключевых точек столицы: дорога по МЦК до делового центра «Москва-Сити» занимает 15 минут, а поездка на метро до станции «Тверская» в историческом центре потребует около 25 минут. Локация также подходит для посещения крупных спортивных событий и концертов. До «ВТБ Арены» от отеля можно доехать на машине или общественном транспорте, а до стадиона «Лукойл Арена» в Тушино — по прямой линии метро.

Номерной фонд комплекса разделен между двумя брендами. Классический трехзвездочный отель ibis Москва Октябрьское поле включает 240 стандартных номеров с кондиционером, телевизором и собственной ванной комнатой. Более доступный ibis budget Москва Панфиловская предлагает 114 номеров с минималистичным функциональным дизайном. Среди них есть семейные варианты с двухъярусными кроватями. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi.

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Завтраки проходят в ресторане ibis Kitchen в формате «шведский стол» и доступны для постояльцев обоих отелей. В меню входят горячие блюда, каши, выпечка, нарезки и кофе. По будням завтрак сервируют с 6:30 до 10:00, а по выходным продлевают до 11:00. Днем в ресторане действуют бизнес-ланчи с блюдами европейской и русской кухни, а поужинать здесь можно до 22:00. Для поздних прибытий в лобби-баре отеля круглосуточно доступны легкие закуски и напитки.

В отеле ibis также доступны номера категории «Премиум», укомплектованные фирменными матрасами Sweet Bed. Для деловых мероприятий в комплексе оборудованы четыре конференц-зала с мультимедийной техникой. Перед зданием расположена открытая общественная парковка. Инфраструктура зданий адаптирована для маломобильных гостей в рамках безбарьерной среды. Оба отеля принимают постояльцев с домашними животными по правилам pet-friendly. Формат комбо-отеля позволяет гостям пользоваться общей инфраструктурой здания, выбирая при этом класс проживания под конкретный бюджет и задачи поездки.

Общая инфраструктура, включающая зоны отдыха, конференц-залы, ресторан и паркинг, объединяет оба корпуса в единое функциональное пространство на северо-западе Москвы. Такой подход к зонированию и управлению по международным стандартам позволяет организовать поездку с доступом ко всем сервисам комплекса вне зависимости от выбранного бюджета проживания.

Инна Лаврова